La historia del giro de US$ 230 mil de "Fred" Machado al marido de Karen Reichardt: "Fue en blanco"

Una vez más el escándalo en las lineas libertarias cruza el narcotráfico, la aviación y las finanzas políticas. Ahora se sumó un nuevo capítulo con la revelación de un giro por US$ 230.000 realizado por el presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado al exesposo de la diputada libertaria electa Karen Reichardt. Esa operación había permanecido oculta hasta ahora en documentos bancarios y registros judiciales, y reaviva denuncias sobre cómo opera el financiamiento dentro de La Libertad Avanza.

El exmarido de Karina Celia Vázquez, verdadero nombre de Reichardt, es Gustavo Balabanian, un empresario del sector de seguros y director de la compañía Paraná Seguros. Según reportes, el directivo aparece como beneficiario de un giro de US$ 230.000 procedente de la empresa South Aviation de Fred Machado, de acuerdo a los registros del Bank of America. La fecha del giro fue el 24 de agosto de 2015, cuando la ex vedette ya habría estado separada de Balabanian, con quien tuvo dos hijos.

Recientemente, la legisladora electa reaccionó inicialmente afirmando que las acusaciones eran “un disparate” cuando vincularon a su ex marido y a Machado. Sin embargo, luego debió reconocer que el el giro fue un pago “en blanco” y sostuvo que la operación no era irregular, sino una transacción del mundo aeronáutico. “Machado era piloto y después vendía aviones y arreglaba aeronaves”, declaró Reichardt y añadió que el dinero podría haber sido para “una operación de aeronáutica”.

Este pago de US$ 230.000 no es un hecho aislado. Se inserta en una trama más grande que vincula al empresario Machado con figuras libertarias. Por ejemplo, Gustavo Balabanian aparece en los cuadernos del lobbista Miguel Calvete, que forman parte de una investigación sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el portal La Política Online, el caso apunta a una posible “matriz de financiamiento” libertaria a través de Machado con otros dirigentes de LLA.

Por su parte, Machado ha reconocido parte de estos vínculos. Hace unos años, el presunto narcotraficante apoyó financieramente a la campaña presidencial de José Luis Espert. El ex diputado de LLA negó haber recibido dinero del empresario, pero una investigación judicial estadounidense descubrió pagos al dirigente liberal que se postulaba nuevamente para ocupar una banca en el Congreso Nacional. Finalmente, el economista tuvo que bajarse de la lista libertaria para las elecciones legislativas de medio termino y fue reemplazado por Diego Santilli.

Según se comprobó, Espert también usó aviones propiedad de Machado en su campaña. Este vínculo ha desatado una crisis dentro del espacio libertario de Javier Milei, y diversos sectores reclaman que se investigue hasta dónde se extienden esos financiamientos. Detenido desde abril de 2021 con prisión domiciliaria en su mansión en Viedma, por un pedido de extradición de la Justicia estadounidense, el empresario fue enviado a Texas para ser sometido a juicio hace una semana.

Machado está acusado de liderar una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude, utilizando una empresa aeronáutica registrada en Florida llamada South Aviation. Los cargos detallan que su esquema delictivo habría consistido en comprar aviones fraudulentamente, ocultar sus propietarios reales mediante compañías pantalla, y volar esas aeronaves a países de Latinoamérica para luego cargarlas con droga. Además, la fiscalía de EE.UU. lo acusa de estafa: defraudar a inversores en aviones por montos superiores a los US$ 250 millones.