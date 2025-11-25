Quiénes son los seis intendentes peronistas que pedirán licencia para asumir en la Legislatura

Seis jefes comunales peronistas tomarán licencia a partir del 10 de diciembre para incorporarse a la Legislatura bonaerense. La decisión forma parte de una estrategia que combina continuidad territorial y presencia parlamentaria, y que se repetirá en distintos puntos del conurbano y el interior provincial.

En Almirante Brown, Mariano Cascallares volverá a solicitar licencia, tal como ya lo hizo en su anterior paso por la Legislatura. El municipio quedará nuevamente en manos de Juan Fabiani, quien ya lo reemplazó cuando el intendente ocupó una banca entre 2021 y 2023.

En Quilmes, Mayra Mendoza también pedirá licencia para asumir como diputada provincial. Su reemplazo será la concejala Eva Mieri, figura de su confianza y parte central de su armado político en el distrito.

En José C. Paz, Mario Ishii dejará su cargo para sumarse al Senado bonaerense. La intendencia quedará a cargo de Roberto Caggiano, dirigente de su mismo espacio y habitual integrante de su estructura local.

En Exaltación de la Cruz, Diego Nanni prepara su desembarco en la Cámara de Diputados. Para hacerlo, debe conseguir la aprobación del Concejo Deliberante, donde no cuenta con mayoría propia y necesita negociar los votos para habilitar su licencia.

En Daireaux, Alejandro Acerbo también se tomará licencia para asumir en la Cámara baja provincial. El gobierno municipal quedará en manos de Francisco Etchepare, integrante de su equipo y parte del esquema local que lo respalda.

En Alberti, Germán Lago completará la lista de intendentes que darán el salto a la Legislatura. Su reemplazo será Eva Caputo, quien ocupará la intendencia mientras él se integra al bloque peronista en Diputados.

Con estos movimientos, el peronismo bonaerense reacomoda su mapa político. Las licencias permiten a los intendentes preservar su influencia local mientras ocupan nuevas posiciones en La Plata, en un equilibrio que se volvió habitual en la dinámica política de la provincia.