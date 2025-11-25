Manuel Adorni anuncia que "auditará" a los ministros

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció esta semana que lanzará una auditoría interna a los ministros del Gobierno nacional, generando tensión en el gabinete por la forma y el momento del anuncio. Según el medio La Política Online, la filtración del operativo se produjo en varios medios simultáneamente, lo que amplificó la molestia de los funcionarios que ya habían empezado a hablar entre ellos y con colaboradores sobre la estrategia.

En ese marco, Adorni advirtió que revisará el desempeño de cada cartera, asignando un «rol de control» que algunos ministros consideraron innecesario: un jefe de gabinete “no auditor, con ir a laburar alcanza”, se escuchó desde uno de los despachos. La acusación gira en torno a un planteo de exceso burocrático y a una sensación de supervisión constante que no había sido explicitada hasta ahora.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, figura dentro del primer grupo considerado “ordenado” por el equipo de Adorni, lo que implicaría que su cartera quedaría al margen del escrutinio inmediato, en contraste con otras áreas que “están más desconectadas” según los diagnósticos iniciales. Esta diferenciación no hizo más que intensificar la incomodidad colectiva: “Nos deja a todos como unos boludos, no es bueno para el gobierno”, se quejaron desde un sector del gabinete.

El escándalo explota cuando se considera que Adorni llegó al puesto respaldado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que muchos ministros interpretan ese respaldo como una señal de que la auditoría tiene más componente político que técnico. En ese sentido, algunos funcionarios interpretan que el objetivo podría estar vinculado con la campaña de 2027 o con el fortalecimiento de la presencia de Adorni dentro del mapa de poder interno, más allá de lo que estrictamente concierne a la gestión cotidiana.

Para la primera reunión formal del gabinete bajo su conducción, convocada esta semana, se espera un ambiente cargado: ya circulan rostros largos entre los ministros citados a participar y se anticipan preguntas incómodas que podrían poner en evidencia fisuras y resentimientos. El desafío para Adorni será demostrar que su iniciativa responde a una mejora de gestión y no a un mecanismo de vigilancia política que, como advierten las propias fuentes del gabinete, “ya está sobregirado”.