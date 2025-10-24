Guerra de periodistas: Viviana Canosa dice que Majul "le hace mal a la profesión"

“Majul das vergüenza en serio, le haces mucho mal a la profesión”, arreremetió Viviana Canosa en su ciclo streaming de la plataforma Carnaval. En un editado compartido en redes sociales por la misma señal, la conductora disparó contra el periodista de La Nación+ luego de frustrarse el anunciado reportaje a Javier Milei y en la que debió conformarse entrevistando al vocero presidencial Manuel Adorni.

En el ciclo “El bulo de Viviana”, la periodista siguió criticando a su colega de forma contundente. “Mirá que he visto periodistas obsecuentes, pero tan arrastrados como Majul, nunca ví”, destacó Canosa y aclaró: “Nadie sabía que el presidente iba a ir a lo de Majul. Si Majul no decía que el presidente iba a ir y lo suspendió quedo peor. No se puede operar así”. “Esto no es periodismo. Esto se debe poner en las escuelas de periodismo para decir ‘esto no’", concluyó la presentadora.

En el pase de su ciclo diario de La Nación+, Luis Majul había detallado a sus colegas que “mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei al piso de La Nación y tomo la decisión de no venir”. El conductor justificó el faltazo presidencial y explicó: “Desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto porque cualquier pregunta que no pueda responder o que lo lleva atrás, más allá de la campaña, sería poco inteligente”.

Esta declaración al aire, por parte del conductor, no cayó para nada bien en Casa Rosada. El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, se dirigió a los estudios al día siguiente para dialogar en vivo con el periodista. “Yo vengo en representación del presidente. El presidente tenía pactada con vos una nota hoy a esta hora”, anticipó el vocero a Majul, y continuó: “Te avisamos en tiempo y forma, pero te aclaro por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del presidente. El presidente jamás dejaría de venir a una nota por una pregunta que le pueden llegar a hacer”.

“Dijiste que el presidente tal vez no quería exponerse a una pregunta que no pueda responder”, disciplinó Adorni y agregó: “El presidente, por supuesto, está teniendo un desgaste por la campaña. Está poniendo el cuerpo para que lo acompañen”. De esta manera el funcionario presidencial justificó la ausencia de Milei en la entrevista pautada, detallando el cansancio sufrido por el mandatario por los diversos actos de campaña para las elecciones legislativas nacionales que se desarrollaran este domingo 26 de octubre. En una visible situación de incomodidad, el conductor televisivo asintió a los comentarios del comunicador libertario.