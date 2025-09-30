Los Martín Fierro: Susana Giménez confundió a Luck Ra con Ruckauf

“El año pasado conocí a gente de la música nueva como María Becerra, Nathy Peluso y Ruckauf...", mencionó Susana Giménez, sobre el escenario, en las entregas de los Premios Martin Fierro. La diva al darse cuenta de su blooper pidió que la corrijan y pudo nombrar correctamente el seudónimo del cantante de trap, sin confundirse con el ex gobernador bonaerense y vicepresidente en el segundo mandato de la presidencia Menem, Carlos Ruckauf.

El divertido error generó risas en redes y se convirtió en uno de los clips más comentados de la noche. Acontecido el hecho, los memes empezaron a circular en la virtualidad con el hashtag de la conductora, el político peronista y el músico cordobés. La diva de los teléfonos recibió el premio en la terna de conducción femenina, pero tuvo que dar una disculpa pública al reconocer su blooper.

"¡Luck Ra! ¡Ese! Perdóname Luck Ra, que me equivoqué, pero a mí me pasa siempre…“, comentó la animadora con simpatía. En el escenario del hotel Hilton de Puerto Madero, luego de ganar la terna que compartía con Juana Viale, Verónica Lozano, Pamela David, Wanda Nara y Mariana Fabbiani; Susana Giménez reflexionó sobre su más reciente paso por la pantalla chica.

Por su parte, el cantante tampoco fue ajeno a lo que sucedió y su reacción no se hizo esperar. “Luckra / Ruckau”, comentó en su cuenta de X junto a un meme de Bart Simpson enfrentado a su versión desmejorada de Hugo. Un momento de cómico que fue la comidilla en la noche de gala.