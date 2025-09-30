El patético momento en que Santiago del Moro tuvo que entregarse el Martín Fierro a sí mismo

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, realizada ayer en el Hotel Hilton de Puerto Madero, volvió a reunir a las principales figuras de la televisión argentina. Fue una noche de brillo, emoción y algunas sorpresas. Entre los galardones más comentados, Mirtha Legrand recibió el premio especial Leyenda de la televisión, mientras que la serie “Margarita” de Cris Morena se llevó el reconocimiento a la mejor ficción. Todo transcurría dentro de lo esperado hasta que llegó el desenlace.

El cierre dejó la postal más incómoda de la noche: Santiago del Moro, conductor de la gala, abrió el sobre final y leyó en voz alta su propio nombre como ganador del Martín Fierro de Oro. Hubo un silencio incómodo, algunas risas nerviosas y la imagen del conductor tapándose el rostro con las manos antes de aceptar los aplausos. Cuando Rodolfo Barili se acercó al escenario con la estatuilla, ambos se fundieron en un abrazo que intentó disimular el bochorno, pero el gesto ya estaba marcado: Del Moro tuvo que entregarse el premio a sí mismo.

El conductor agradeció entre lágrimas, habló de esfuerzo y sueños cumplidos, pero la situación se viralizó al instante como un episodio patético. En redes sociales lo tildaron de “papelón histórico” y se multiplicaron los memes sobre la “autoentrega”. La ceremonia, que suele buscar la épica televisiva, terminó quedando en la memoria colectiva por un gag involuntario.

El Martín Fierro de Oro es el premio más importante de APTRA. Desde 1992 distingue a la figura o producción más destacada del año y suele ser el momento cúlmine de la gala. Este 2025, sin embargo, quedará en la historia por la paradoja de su ganador: Santiago del Moro se convirtió en protagonista absoluto, no sólo por obtener el máximo reconocimiento, sino por el insólito hecho de tener que premiarse en público.

