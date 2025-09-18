Discapacidad: el relator libertario Gabriel Anello cruzó a Andy Kusnetzoff por su llanto

Al aire de Perros de la calle (Urbana Play FM 104.3), Andy Kusnetzoff no pudo contener las lágrimas al analizar la coyuntura político y social, en medio de la tercera Marcha Federal frente al Congreso para protestar contra los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.

“Esto lo digo yo: está bien que recule el presidente, que revea lo de la discapacidad, las universidades. Porque eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social y para la gente con discapacidad”, reflexionó el conductor momentos antes.

“Es mucho más difícil tener alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande, no te imaginas cómo se las va a arreglar esa persona con discapacidad una vez que ya no estés”, agregó conmovido, mientras sus compañeros debieron tomar la palabra para poder continuar con el programa.

El pasaje radial no paso desapercibido en los medios y las redes sociales. El periodista Gabriel Anello posteó, en su cuenta de X, el siguiente mensaje: “Pero Andy no se puso a llorar”. Acompañado de la frase, el relator deportivo compartió un fragmento del portal de La Nación, del 22 de agosto de 2022, que informaba que el ministro de Economía Sergio Massa recortó recursos par Educación, la Producción, Obras Públicas, Transporte y Salud.

El articulo corresponde al momento que Sergio Massa asumió el cargo en la cartera económica del gobierno de Alberto Fernandez. Una época en el que ex candidato presidencial peronista llevó adelante unas medidas de ajuste para tratar de frenar la apabullante inflación de ese año. En ese momento, el economista libertario Javier Milei empezaba a sonar como un postulante presidencial para el 2023.