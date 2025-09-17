Grieta periodística: cómo sigue la pelea entre Nancy Pazos y Mariana Brey

El cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe) sigue escalando y amenaza con pasar de la pantalla chica a los tribunales. La chispa se encendió durante el debate sobre el anuncio del presupuesto 2026, cuando Brey acusó a su colega de “golpista” y Pazos reaccionó sin filtros, llamándola “pelotuda” en vivo. La tensión se desbordó a tal punto que ni las intervenciones de Georgina Barbarossa lograron contener la escena.

Minutos más tarde, en Intrusos (América TV), la periodista retomó el tema y deslizó la posibilidad de iniciar acciones legales, al considerar que la acusación constituye un delito.“No tomaron conciencia de lo grave que es. Ella está para estar sentada en Tribunales acusada por acusar a alguien de un delito”, señaló Pazos con dureza. Y si bien reconoció que su respuesta fue impulsiva, no se mostró arrepentida: “Yo la insulté, que está mal, está mal. Pero me encanta usar todas las palabras del diccionario. Y como dijo Fontanarrosa, no es lo mismo decir ‘tonto’ que ‘pelotuda’. Se merecía que le dijera eso”.

En ese mismo tono, acusó a Brey de leer líneas bajadas en el programa: “Ella usa la letra que le pasa. Si la veías ayer estaba calladita, porque no había recibido letra. Hoy hablaba con las cuatro cosas anotadas. Es papelonesco. Más de una vez le dije que es la Adorni de la mesa, no puede sostener una discusión”.

El enfrentamiento no fue un episodio aislado. Desde hace meses, ambas mantienen posiciones políticas antagónicas que se potencian en cada discusión. El detonante de esta última disputa fue el mensaje en cadena nacional de Javier Milei, que abrió el debate sobre la situación económica y dio pie al intercambio más áspero entre las dos periodistas. Brey insistió en que la oposición busca debilitar al gobierno y acusó a Pazos de ser parte de esa estrategia: “Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato”, lanzó.

La reacción de Pazos fue inmediata: “No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. ¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?”. Entre interrupciones, ironías y reproches cruzados, quedó claro que la relación entre ambas está en su punto más crítico.

En paralelo, Marina Calabró repasó en Lape Club Social Informativo los detalles de la pelea, sumando otra capa de repercusión mediática a un conflicto que no parece tener un final cercano. Ante la consulta de si llevará el asunto a la Justicia, Pazos no lo descartó: “Voy a ver, estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpa”. Con las posiciones cada vez más enconadas, el enfrentamiento amenaza con convertirse en uno de los escándalos televisivos más resonantes del año.