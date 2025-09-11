Trebucq, Majul y Viale: el periodismo militante se despega de Milei

Momentos difíciles vive el Gobierno. Y también los entretenedores que solían cenar con el Presidente en la Quinta de Olivos escuchando ópera, o que mantenían amables conversaciones con él en la televisión. Es que la derrota electoral pegó también entre los amigos conductores de Milei.

Esteban Trebucq, uno de los showman más cercanos al libertario, pidió una profunda autocrítica.

"El gobierno tiene que revisar una cuestión: dejar de reírse de los medios tradicionales, que no ponen ni sacan presidentes pero que si son un actor central. Tienen que dejar de reírse", dijo, en la misma noche que se conocieron los resultados.

Luis Majul, que está en el podio de los entretenedores que más amistosos diálogos mantuvieron con el Presidente en lo que va del mandato, fue más allá: desde la derrota bonaerense viene publicando una especie de cartas abiertas a Milei, donde le recomienda punto por punto lo que tiene que hacer para ganar en octubre. Majul entró en modo asesor. "Es patético de ver", lo cruzó luego Marcelo Longobardi.

Jonatan Viale, en cambio, mantuvo un tono más duro. Luego de protagonizar uno de los momentos más humillantes en la historia del periodismo nacional -cuando Santiago Caputo interrumpió un diálogo que estaba manteniendo con Milei-, Viale viene acelerando en las críticas al Gobierno. Casi como si intentara despegarse a tiempo. "Esto fue una durísima derrota", lanzó el domingo electoral.

