Cecilia Roth, Sofía Gala y Griselda Siciliani harán de Moría Casán en la biopic de la diva

“¿Quiénes son?”, pregunta Moria Casan al aire. Seguido, aparece su hija, Sofía Gala, luego Griselda Siciliani y, finalmente, Cecilia Roth. Todas ellas presentándose como Moria. Así comienza el teaser de la nueva ficción de Netflix que retrata la vida y obra de la gran diva argentina. “Pero vengan, mamitas. Que somos mujeres del espectáculo, please”, convoca la ex vedette juntando a las actrices.

La serie biográfica sobre Ana María Casanova promete ser tan vibrante como su protagonista. La biopic, producido por About Entertainment y coordinado por la plataforma global, comenzará a rodarse en los próximos meses y se espera su estreno para 2026. En una jugada que fusiona emoción y simbolismo, el elenco principal fue presentado en un spot con la voz inconfundible de La One.

Según trascendió, Sofía Gala Castiglione, su propia hija, le dará vida a Moria en sus comienzos en el mundo artístico, aportando al rol una carga emotiva única. Siciliani interpretará la etapa de consolidación, cuando la diva dominaba el teatro y la televisión, mientras que Cecilia Roth**, en tanto, asumirá el desafío de encarnar a la Moria actual, esa figura que continúa imponiendo su estilo y su implacable sentido del espectáculo.

La elección aumentó el interés del público no solo por su talento, sino también por la lectura generacional y simbólica que aporta la presencia de la hija junto a dos figuras consagradas. Lejos del formato clásico de vida cronológica, el enfoque del contenido será narrativo y puntual, inspirado en momentos clave de la trayectoria artística de la ex vedette.

La definición textual que circula en medios es contundente: “Una serie a partir de la vida de Moria”, no una biografía convencional. En reportajes, la diva expresó su orgullo y alivio al ver el elenco elegido: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan… me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad… van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

En el guion también incluirá apariciones de personajes históricos del espectáculo nacional, como Alberto Olmedo y Susana Giménez, representada de forma específica, lo que suma muchas expectativas y posibles revuelos. Los fans ya especulan con cada detalle y el murmullo crece en las redes.