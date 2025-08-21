Wanda Nara, Mauro Icardi y la llamada de hace “trez” días

“Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”, asi comienza el story que Wanda Nara publicó en su cuenta de Instagram. La modelo y empresaria subió un largo textual dirigiéndose a un destinatario particular: Mauro Icardi.

La conductora de la versión argentina de MasterChef Celebrity, que comenzara a mediados de octubre su nueva temporada, apuntó contra su ex pareja. “Quizás cuando comiences a con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos. Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas”, continuó la rubia mediática.

“Hace trez días, cuando vos y yo hablamos por teléfono, esto no me dijiste. Ahora reviso las grabaciones, me gusta ser clara y hablar de frente”, concluyó Nara, con un curioso error ortográfico al escribir la palabra “tres” con la letra “z” al final. Por supuesto, también la diva televisiva omitió el uso de la coma en varias oportunidades.

Lejos de tener un fin, el largo conflicto novelesco entre Wanda Nara y el futbolista del Galatasaray está muy lejos de terminar. La Justicia argentina tomó la decisión de embargar los bienes de Icardi, agregándolo en la lista de deudores y aplicar una multa por cada día que pase sin pagar la manutención de las hijas en común.



Anteriormente, por la red social X, la empresaria aseguró que sus hijas experimentan sentimientos de abandono frente a la falta de presencia y gestos de su padre. “Ayer fue el Día del Niño… Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el Día del Padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer, en el día de ellos, no publicar nada, no hacer un regalo, etc. Ah, pero el nombre escrito, que no falte, en las zapatillas o remera para el show”, descargó Nara hace unas semanas.

El Juzgado Civil 106 de CABA resolvió decretar un embargo sobre la participación social de Mauro Emanuel Icardi en la sociedad Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos, a solicitud de Wanda Solange Nara. La decisión, firmada el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian, responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte del deportista, según consta en el expediente 88891/2024.