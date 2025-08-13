Yanina Latorre es tendencia en redes por su look a cara lavada

La periodista de espectáculos subió a sus redes sociales una fotografía a cara lavada, sin ningún tipo de maquillaje, poco antes de realizarse un tratamiento estético. A los 56 años, la esposa del exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre continua exponiéndose en sus cuentas con distintas imágenes de su nuevo look.

La semana pasada, en Miami y después de asistir a la avant-première de Otro viernes de locos, Yanina Latorre se sacó una foto en la playa estadounidense. En esa oportunidad, desde el balneario, la periodista televisiva compartió una selfie en microbikini que causó furor en las redes.

Pero, la reciente imagen a “cara lavada” despertó tanto la critica como la admiración de los internautas. Algo habitual de la mediática es dividir aguas con sus declaraciones y, en este caso, con su propia imagen.



Por otro lado, Latorre relató en su programa de El observador el violento episodio que vivió su hermana, Maite Arruza, quien fue víctima de un robo durante el fin de semana.“El sábado la asaltaron. Ella vive en Belgrano, fue al mediodía a hacer las compras al supermercado y cuando salió, tenía la cartera cruzada, y dos chicos en moto se la quisieron arrancar”, relató.

Continuando con la narración, también detalló: “Como no le salía, la arrastraron una cuadra de los pelos. Tiene todo el cuerpo lastimado por el pavimento” y cerró: “Le robaron todo. Ella es personal trainer y justo había cobrado ese día toda la semana. Es de lo que vive y ahorra. También le sacaron el celular, pero ya se lo repuse".