"Baby marketing" de Marley: los PNT de Milenka y Mirko

"Por el mundo”, el clásico ciclo televisivo que recorre diversos destinos internacionales conducido por Marley, regresó a la pantalla de Telefe obteniendo un pico de rating de 14,8, según Kantar Ibope Media. Excelentes números de audiencia para un domingo por la noche, sobre todo si se considera que el programa, en su nuevo debut, triplicó en promedio a su principal competidora, El Trece, que apenas llegaba los 5 puntos.

En casi todo momento, el conductor estuvo junto a sus hijos Mirko y Milenka. Y son estos recorridos familiares los momentos en que ocurren las mayores emisiones de Publicidad No Tradicional (PNT) del programa. El Aeropuerto de Estambul, considerado el más grande del mundo, fue el escenario de los principales “chivos” del programa. De los 53.000 metros cuadrados de freeshop, el presentador, junto con su beba y su hijo, fue notoriamente puntual en mencionar tan solo cuatro negocios de todo el lugar. El espacio gastronómico Kaimakk, la sala de vuelo virtual Hezarfen, las tiendas para dormir Sleepod y una minicancha de golf fueron los señalados por el animador, en compañía de Milenka y Mirko. Así como también hizo mención a un cochecito plegable.

¿Es necesario exponer a los niños en un programa de televisión como parte de un segmento publicitario no tradicional? La psicóloga Débora Pedace afirma: “Cuando los chicos están muy expuestos desde pequeños, especialmente en medios masivos o en la televisión, pueden empezar a desarrollar una imagen de sí mismos en función de lo que ven los demás. Esto puede traer consecuencias a nivel emocional: desde la necesidad constante de aprobación, hasta dificultades para armar una identidad propia. También puede haber ansiedad, sobreexigencia o incluso estrés si sienten que tienen que cumplir un rol”.

La profesional concluye: "La responsabilidad del adulto es enorme. No podemos exponerlos por conveniencia o por un rédito personal, sin considerar cómo eso puede afectarlos. Hay una línea muy delgada entre compartir momentos lindos y sobreexponer. El adulto tiene que preguntarse: ¿esto lo hago por él o por mí?”.

Mirko y Milenka, desde pequeños, ya forman parte del circuito del PNT televisivo.