Cuernos virales: las redes estallaron con la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

La confirmación de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi terminó de sacudir al mundo del espectáculo argentino en cuestión de horas. Lo que comenzó como un rumor en la pantalla de LAM se transformó rápidamente en una verdad incómoda cuando la propia actriz decidió romper el silencio y admitir la infidelidad. La noticia no solo sorprendió por el prestigio y la solidez con la que siempre se había mostrado la pareja, sino también por la crudeza con la que ambos eligieron narrar lo sucedido.

En el programa Sería increíble, emitido en la plataforma Olga, Accardi habló con una franqueza que desarmó cualquier especulación: “Me mandé una cagada malísima y me hago cargo. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas”. Aclaró además que el tercero en discordia no pertenece al mundo del espectáculo, en un intento de frenar la catarata de nombres que comenzaba a circular: “Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”. Con esa declaración, buscó no solo asumir la responsabilidad personal, sino también proteger a colegas y amigos injustamente involucrados. A partir de ese reportaje, las redes sociales estallaron.

La reacción de Nicolás Vázquez llegó casi al mismo tiempo y, lejos de la estridencia, se apoyó en un tono contenido y doloroso. El actor explicó: “Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”. Sus palabras pusieron en evidencia que el desenlace no fue producto de un hecho aislado, sino de un desgaste que venía gestándose en la intimidad de la pareja. Incluso en medio de la ruptura, Vázquez se permitió un gesto de cuidado hacia su exesposa: “La quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo, somos familia”.

La confesión de Accardi abrió además un debate mediático y social en torno a los modos de exponer la infidelidad femenina. Desde distintas tribunas, actrices y periodistas respaldaron a la intérprete. Georgina Barbarossa, Sabrina Rojas y Galia Moldavsky, entre otras, cuestionaron la doble vara con la que suele tratarse este tipo de situaciones y pidieron que no se reduzca a Accardi a un error que, si bien ella misma reconoció, no debería anular su trayectoria ni su persona.

El episodio reavivó también versiones del pasado. En redes sociales se recordó que en 2018 la actriz ya habría tenido una aventura extramatrimonial, un episodio conocido y perdonado en aquel entonces por Vázquez. Esa revelación añadió otra capa a la discusión pública, aunque tanto Accardi como Vázquez prefirieron no ahondar en viejas heridas. La actriz determinó cerrar sus cuentas de las principales redes.

Según la consultora INGOB, las repercusiones en las redes sobre el escándalo alcanzó las 108.000 menciones en la ex Twitter y se retuiteó mensajes unas 64.000 veces. La audiencia más participativa fueron mujeres (6 de cada 10) entre una edad de 18 a 34 años. El tema se consolidó en la primera posición del Trending Topic de X y el hashtag #LAM llegó a los 6K en menciones sobre el tema.

Lo cierto es que la historia de una de las parejas más queridas de la televisión argentina terminó por quebrarse bajo la luz implacable de la exposición mediática. Lo que hasta hace poco era símbolo de unión y resiliencia, hoy se transforma en un relato de desencuentros, dolor y arrepentimiento. En esa tensión entre la intimidad y lo público, ambos eligieron hablar sin rodeos, conscientes de que el silencio solo alimentaría conjeturas.

El escándalo, más allá de lo sentimental, expone un costado incómodo del espectáculo: el modo en que se narran las crisis amorosas, la presión de las redes sociales y la necesidad de dar explicaciones frente a una audiencia que reclama verdades inmediatas. En medio de esa vorágine, lo único cierto es que Accardi y Vázquez decidieron poner fin a su historia de pareja, pero seguirán unidos por un vínculo que ellos mismos describen como familiar, aun cuando el amor haya tomado un rumbo distinto.