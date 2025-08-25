Video: Karina Milei le quiso cobrar “peaje” hasta al orfebre presidencial 

En redes sociales, se reflotó una entrevista de archivo, realizada por Diego Sehinkman en su ciclo de TN, con el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, elegido por los mandatarios argentinos electos para grabar la empuñadora del bastón presidencial. En el video, el artesano se refirió a un curioso encuentro que tuvo con Karina Milei.

En el reportaje, Pallarols rememoró: "Javier me dice ‘habla con mi hermana, con Karina, que es ella la que me maneja mi agenda’". "Hablo con Karina, me dice el miércoles, cuando vos me digas, yo le digo a Javier y él va a pasar ahí. Pero, previamente, me tenés que depositar dos mil dólares y me pasaba un número de cuenta”, comentó el afamado platero.



A finales de 2023, cuando el desafío electoral para presidente fue ganado por el movimiento libertario, Javier Milei mandó a realizar un bastón que le sea entregado en la ceremonia de asunción y que lo aleje de lo tradicional. En ese momento, llamo la atención que el diseño y creación no estuviera a cargo de la familia Pallarols, sino que para esa labor se eligió al clan de los Pontoriero.

El flamante bastón presidencial, de una longitud de 92 centímetros, fue realizado sobre una madera petiribí tonalizada y lustrada con agregados de plata 900 y oro de 18 quilates, fundidos y cincelados a mano por los orfebres Hugo Pontoriero y su hijo César Pontoriero. Lo más representativo, además del escudo nacional y las iniciales JGM, es la figura en la parte superior que muestra los rostros de sus cinco perros de raza mastín inglés, con sus respectivos nombres: Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Según el propio presidente, “sus hijos”.



Las declaraciones televisivas de Pallarols toman otro relieve en estos días. Los audios del abogado Diego Spagnuolo denunciando coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad por parte del subsecretario de Presidencia, Eduardo 'Lule' Menem e involucrando directamente a Karina Milei, le pegaron en la línea de flotación al gobierno. El ajuste en Discapacidad, que la gestión libertaria viene llevando adelante, hace que una denuncia de corrupción en este organismo sea muy sensible.

Los antecedentes anteriores, como ANSES, PAMI y LIBRA; pesan bastante e incluso el orfebre del bastón presidencial fue víctima de la recaudación blue de la dirigencia libertaria.