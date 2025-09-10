“Cadete” vs. “Pepona”: Pedro Rosemblat llamó “pelotudo” a Iñaki Gutiérrez

Un nuevo round en el ring de las redes: Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario que le maneja Tik Tok a Javier Milei, y Pedro Rosemblat, conductor de Gelatina y novio de Lali Espósito, protagonizaron un enfrentamiento que sacudió las redes y fue tendencia en X. Todo comenzó con un video de Gutiérrez celebrando anticipadamente un triunfo electoral de LLA en Buenos Aires, que resultó ser una derrota.

Rosemblat, en un recorte que se viralizó en la red X, fiel a su estilo filoso, no le dejó pasar el error: lo tildó de “pelotudo” y “cagón” en su programa “Industria Nacional”. La gente no tardó en posicionarse: aplausos de los seguidores de Gelatina, contentos por la victoria del peronismo, y críticas de los mileístas acusándolo de atacar sin argumentos.

Gutiérrez, de 22 años, ya había sido blanco de burlas por equivocaciones previas: había confundido las piedras en homenaje a los fallecidos por Covid-19 con “escombros” y había filtrado sin querer en una foto las claves de Wi-Fi de la Policía Federal. Pero la gota que rebasó el vaso fue en enero de 2024, cuando usó la cuenta oficial de la Casa Rosada para mandar un saludo personal por Año Nuevo. A pesar de que borró el posteo a la brevedad, el error le costó su rol en la comunicación presidencial.

Aunque el joven libertario ayudó a llevar las ideas de Milei al voto joven, su inexperiencia generó traspiés que perjudicaron la imagen del Gobierno. Rosemblat, profesional en su terreno y opositor acérrimo del oficialismo, no pierde oportunidad para explotar estas fallas, manteniendo la grieta siempre encendida.