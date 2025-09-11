El extraño dibujo que Milei le mandó a Cristina Pérez y que ella mostró al aire

Tras la derrota electoral y en medio de la tensión cambiaria, Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena por un detalle insólito. En el programa "Siempre +" de Cristina Pérez se mostró al aire un dibujo que el propio Presidente habría hecho para explicar las bandas cambiarias del dólar. Según la perodista, una “alta fuente de Economía” le habría enviado la foto. “Perdónenlo si me mostró el dibujito”, dijo sin poder contener una risa incómoda.

Lo que buscaba simplificar un mecanismo complejo terminó dejando expuesta otra cosa: la fragilidad comunicacional del Gobierno frente a un tema que afecta la vida diaria de los argentinos. Con los precios en alza y los mercados pendientes de cada señal, el garabato de Milei transmitió improvisación y confusión más que una explicación técnica.

“Cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia adentro, y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas empujan hacia arriba”, citó Pérez.“En esto estaba pensando Milei cuando hizo el discurso en el que aceptó la derrota”, acotó, igual de confundida que el resto.

En lugar de aclarar su plan, terminó mostrando otra cara: un Presidente que se pierde en tecnicismos y gráficos, mientras los argentinos siguen esperando respuestas concretas para afrontar su economía de todos los días.