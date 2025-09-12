Friday 12 de September, 2025
Milei lo hizo: Tini y Lali, juntas

Tras el enfrentamiento de Espósito con el Gobierno, las artistas por primera vez se muestran cerca una de otra.

Siempre se las consideró rivales en la industria de la música pop, y ellas mismas alimentaron ese clásico River-Boca. Lali Espósito y Tini Stoessel, ambas exitosas y populares, ambas con pasado en la TV y presente en el rubro discográfico, parecían no tener una buena relación.

Sin embargo, esa rivalidad ahora quedó desemntida con un gesto de la ex "Violetta" que asistió al último show de la ex "Casi Ángeles" en el estadio de Vélez Sarsfield. Lo hizo acompañada por el futbolista de la Selección nacional Rodrigo De Paul, con quien se reconcilió hace un tiempo.

Lali Esposito

La presencia de Stoessel en el recital de Espósito no pasó desaparecibida y los videos realizados con celulares que la mostraban junto a De Paul disfrutando de la música rápidamente inundaron las redes sociales.  

La propia Tini también subió a su cuenta de Instagram un video de Lali sobre el escenario que no tardó en viralizarse. “Sos increíble, es maravilloso verte ahí arriba”, le escribió. El mensaje, acompañado de un corazón rojo y un emoji emocionado, fue tendencia en las redes.
Está claro de qué lado está Stoessel en la guerra que su colega libra contra el Presidente.  

 

 

