Viviana Canosa se burla de Milei: "Dijo que su papá trabajó desde los 3 años"

En el segmento el Bulo de Viviana de la plataforma streaming Carnaval, Viviana Canosa dio a conocer un reportaje televisivo a Javier Milei antes de su llegada a la presidencia. En el fragmento, los entrevistadores Guillermo Andino y Carolina Prat indagan sobre el pasado familiar del economista libertario y quedan desconcertados ante una anécdota.

“Arrancaron bastante más abajo, tanto mi papá como mi mamá. Cuando mi papá tenía dos años mis abuelos se separaron y la tuvo que remar desde muy chiquito. Mi papá trabajó desde muy chiquito, a los tres años ya laburaba”, confesó Milei. Sorprendida por la respuesta, Prat repreguntó: “¿A qué edad?” El líder de La Libertad Avanza, sin dubitar, aseguró: “Desde los tres años”.

El vínculo entre Milei y Canosa atravesó distintos capítulos, siempre enmarcados en la tensión entre política y medios. Durante los primeros meses de la irrupción libertaria, la conductora fue una de las periodistas que le abrió las puertas de la pantalla con mayor frecuencia. Milei participaba de manera recurrente en su ciclo televisivo y hallaba allí un espacio propicio para desplegar su estilo confrontativo y sus definiciones económicas sin los filtros de las entrevistas más tradicionales. En esa etapa, el economista ganaba visibilidad y la periodista cosechaba rating con un invitado que no dejaba indiferente a su audiencia.

Hacia mediados de 2022 comenzaron los roces, cuando Canosa se mostró crítica frente a algunas posturas del entonces diputado y, sobre todo, ante la influencia del círculo íntimo del libertario, al que acusaba de manipular su discurso y filtrar las invitaciones a determinados programas. El malestar escaló a partir de una discusión pública en la que Milei la cuestionó con dureza por haber dado espacio a dirigentes opositores que él consideraba “parte de la casta”.

Desde entonces, la distancia se volvió definitiva. Milei dejó de asistir a su programa y en más de una ocasión lanzó críticas a la conductora, señalándola como parte de un esquema mediático que lo intentaba condicionar. Por su parte, la comunicadora no se quedó atrás y comenzó a remarcar los cambios de tono del líder libertario al acercarse a figuras políticas tradicionales, acusándolo de haber abandonado la rebeldía que lo había convertido en un fenómeno televisivo.

Actualmente, el vínculo es inexistente y, cada vez que surge una referencia cruzada, predomina el tono áspero. Lo cierto es que esa ruptura ilustra cómo la relación entre dirigentes emergentes y periodistas puede cambiar con rapidez cuando se disipan las afinidades iniciales y emergen intereses contrapuestos en el tablero político y mediático argentino.