Macri contra Milei: "China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina"

En el marco de la presentación de su libro, Macri afirmó que China ocupa un lugar privilegiado para Argentina porque “necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos”, mientras que Estados Unidos —dijo— “produce todo eso”. Recordó además que durante su presidencia mantuvo la relación con el gigante asiático “a pesar de la presión de Obama y de Trump”

Macri sostuvo que cortar ese vínculo estratégico sería un error: “Culturalmente, hay una enorme distancia entre uno y otro, pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso”. Para él, diversificar los vínculos exteriores es clave: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”, dijo.

También aprovechó la charla para analizar la situación de su partido, Propuesta Republicana (PRO). “No me fue bien con la sucesión en el PRO”, reconoció, en referencia a las internas donde señaló que varios dirigentes priorizaron su ambición personal antes que un “proyecto de transformación de la Argentina”.

La declaración de Macri adquiere mayor relevancia en un escenario argentino donde el gobierno de Milei busca profundizar alianzas con Estados Unidos y Occidente, mientras China intensifica su protagonismo como socio global del país. El ex presidente manifiesta que la complementariedad con China —especialmente en productos agroalimentarios— puede ser más beneficiosa para Argentina que una alianza diplomática basada solo en valores compartidos con Washington.

La disputa revela también una grieta ideológica dentro de los espacios de la centroderecha argentina: mientras Macri apuesta por un multilateralismo pragmático que incluye a China, el gobierno de Milei se inclina hacia un alineamiento más explícito con Estados Unidos y Occidente. En ese sentido, Macri lanza una advertencia clara: la estrategia exterior del país no puede depender de una sola dirección.