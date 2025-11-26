El video con IA de Andrea Bocelli interpretando "Kuka tirapiedra" en la Casa Rosada

Un video creado con inteligencia artificial se volvió viral al mostrar al tenor italiano Andrea Bocelli “cantando” el cántico libertario “Kuka tira piedras” en el escenario del la Casa Rosada. La pieza, hecha con fines humorísticos, juega con la reciente presencia del artista en la Argentina, donde fue recibido por Javier Milei y condecorado con la Orden de Mayo, encuentro en el que el presidente esperaba escuchar un concierto y Bocelli dejó claro que no quería cantar.

El cántico “Kuka tira piedras” se instaló como marca de la militancia libertaria luego de que Milei lo impulsara en la presentación de su libro, cuando el público lo coreó como burla al kirchnerismo, en referencia a los episodios en los que grupos opositores arrojaron piedras a caravanas del mandatario en el conurbano. Desde entonces, se convirtió en un ritual en los actos del oficialismo.

El montaje que sitúa a Bocelli en Casa Rosada combina ironía política y juego visual: toma la figura del tenor, símbolo de la alta cultura, y la superpone con un grito de tribuna convertido en lema partidario. La mezcla refuerza el contraste entre mundos que difícilmente se cruzarían en la realidad.

Andrea Bocelli se presentó por primera vez en el Teatro Colón el 17 de noviembre de 2025, con un repertorio lírico acompañado por la Orquesta Aeropuertos Argentina y solistas invitados, en una función que la prensa local describió como una noche histórica.

En un clima digital donde lo real y lo inventado circulan a la misma velocidad, el video muestra cómo la inteligencia artificial puede amplificar chistes y tensiones políticas. Su viralidad responde más al impacto humorístico que a la verosimilitud.