Causa Cuadernos: el timing de la Justicia y las coimas transversales

Hay una regla de oro no escrita en la Justicia argentina: nunca se mete con el presidente de turno, sino que, para juzgarlo, espera que haya vuelto al llano. Los ejemplos sobran. Recién después de abandonar el poder fue que los jueces se animaron a apresar a Carlos Menem y Cristina Kirchner, y a procesar a Alberto Fernández, Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. No es casualidad.

El caso de la ex presidenta, condenada por el expediente de Vialidad Nacional y en pleno juicio oral por la Causa Cuadernos, es emblemático. Mientras conservó su influencia, aun como vice de un candidato impuesto por ella, Comodoro Py se mantuvo a raya. Si incluso el gran debate interno en los años del macrismo fue si presionar o no a los jueces para que avanzaran sobre ella y la encarcelaran. Prevaleció la segunda opción, probablemente porque, incluso empujados por la política, los magistardos no hubieran avanzado a fondo contra alguien que aún podía regresar al poder, como ocurrió.

Algo más demuestra la Causa Cuadernos que se ventila en estos días en el juicio oral, y es la transversalidad de la matriz corrupta de la Argentina. Por ejemplo, hay un empresario de la construcción, Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, que reconoció haber pagado coimas al gobierno kirchnerista. Lo hizo para acogerse a la figura del arrepentido y así mejorar su situación judicial. Si lo que dijo es cierto, comprueba que en los negocios de la obra pública no había grieta. Unos pagaban, los otros cobraban, aunque pertenecieran a tribus políticas antagónicas.

Incluso, los políticos que hoy ocupan el poder y aseguran haber venido a combatir a “la casta” también podrían inscribirse dentro de la misma lógica si se repasan los expedientes que hablan de contrataciones amañadas o porcentajes de supuestos sobornos como los de la Andis. Pero esas causas, claro, todavía avanzan lento y no incomodan tanto. Recién se acelerarán cuando los involucrados rergresen al llano. Porque así funciona el timing de la Justicia.