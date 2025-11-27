El comunicado fake sobre "recuperar las Malvinas" que Feinmann leyó al aire

Eduardo Feinmann volvió a quedar envuelto en una polémica al difundir al aire un supuesto “comunicado oficial” del Ministerio de Defensa sobre las Islas Malvinas que, en realidad, era completamente falso. El presentador leyó el texto en su programa de Radio Mitre, dándolo por verídico, cuando había sido elaborado por una cuenta apócrifa que simulaba ser del Gobierno.

Durante la emisión, Feinmann citó un mensaje que hablaba de un presunto ultimátum al Reino Unido para que retirara su presencia militar de las islas en 72 horas. El texto también establecía que la administración de las Malvinas debía pasar a una comisión conjunta “durante un período de transición” y que la Argentina se reservaba “todas las opciones diplomáticas, económicas y militares” si esas condiciones no se cumplían. El tono era abiertamente bélico y no coincidía con ningún anuncio real del Gobierno.

Mientras leía, el periodista enfatizó frases como “ultimátum al Reino Unido” y señaló que hacía “mucho” que no veía un comunicado tan contundente. Su compañera agregó irónicamente que era llamativo, teniendo en cuenta las críticas que recibía el oficialismo por su postura con respecto a la soberanía. Ambos comentaron el contenido como si se tratara de un documento legítimo.

Minutos después, se confirmó que el comunicado era una fake news y que el Ministerio de Defensa jamás había emitido algo semejante. La cuenta que difundió el mensaje no pertenecía a ningún organismo estatal, y el texto circulaba desde horas antes como un claro ejemplo de desinformación.

No es la primera vez que Feinmann cae en este tipo de errores: semanas atrás había compartido una imagen falsa que mostraba a Dua Lipa posando junto a Cristina Kirchner, la cual también resultó ser un montaje. El episodio vuelve a poner en el centro del debate la circulación de noticias falsas y la responsabilidad de quienes las amplifican desde los medios.