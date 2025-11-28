Axel Wahnish, el rabino de Milei, lo comparó con Maradona y Messi: "Las tres M"

El embajador argentino en Israel y rabino personal de Javier Milei, Axel Wahnish, quedó en el centro de la escena luego de una declaración que se viralizó de inmediato y generó una catarata de burlas en las redes. En una entrevista con Eduardo Feinmann, el diplomático afirmó que el presidente ya integra una especie de trilogía de ídolos comparable a las máximas figuras del deporte argentino.

La frase fue contundente: “Yo hace 20 años caía en Israel: Argentina-Maradona; hace 10 años: Argentina-Messi; ahora: Argentina-Milei. Es la triple M”. Además, Wahnish aseguró que Milei “no solo está luchando para hacer que Argentina vuelva a crecer y prosperar, también es el símbolo de lucha, libertad y democracia”.

Las reacciones no tardaron en llegar. En redes sociales aparecieron memes, comentarios irónicos y críticas que apuntaron a lo desmedido de la comparación, incluso tratándose de alguien tan cercano al Presidente. La figura de Wahnish —embajador y guía espiritual de Milei— le otorga al comentario un peso simbólico particular.

La equiparación con Maradona y Messi, dos íconos que trascienden lo deportivo y se convirtieron en símbolos culturales del país, abrió un debate sobre el uso de ese tipo de analogías en el terreno político. Para muchos usuarios, la distancia entre la historia de esos dos gigantes del fútbol y la trayectoria de Milei fue evidente, lo que alimentó la reacción humorística.

El episodio también expone un fenómeno que crece alrededor del presidente: el intento de elevar su figura a un nivel casi mítico, una narrativa que mezcla liderazgo político con elementos de celebridad e idolatría. En un país marcado por la polarización, ese tipo de exageraciones rápidamente se transforman en combustible para la conversación digital.

La declaración de Wahnish no solo llamó la atención por su audacia; también mostró cómo, en la política actual, la disputa simbólica es tan fuerte como la disputa de ideas. Y esta vez, la “triple M” encontró más risas que adhesiones.