Escándalo en el Senado: Villarruel hizo callar a Bullrich

Durante la sesión del Senado de la Nación en la que juraron los nuevos senadore se produjo un cruce inesperado que puso en evidencia la tensión interna entre dos figuras clave del oficialismo. Mientras la sesión estaba por finalizar, Patricia Bullrich se levantó y reclamó públicamente a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, que “sea pareja para todos”, aludiendo a un trato diferencial en cuanto al acceso de invitados para la jura.

El episodio ocurrió justo cuando los nuevos legisladores comenzaron a retirarse del recinto. Bullrich pidió la palabra y, pese a que los presidentes de bloques habían acordado no realizar discursos políticos, insistió para que quede constancia de un reclamo: “Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien. Fueron muy estrictos y avisaron que sólo tres invitados por senador en la jura y la de ellos trajo más y no dijo nada”, explicó luego a la prensa acreditada.

Villarruel, por su parte, había tomado la iniciativa de no habilitar el micrófono de Bullrich cuando esta quiso intervenir, lo que generó que la ex ministra de Seguridad –y futura senadora– decidiera que su intervención se registrara por escrito. El gesto no pasó desapercibido en el recinto.

El altercado aparece en un momento de intenso armado legislativo para el oficialismo, que espera poner en marcha un paquete de reformas apenas asuman los nuevos senadores. Sin embargo, este tipo de roces internos abre interrogantes sobre la capacidad del bloque para generar unidad al inicio de un nuevo período parlamentario.

Más allá del gesto puntual, el episodio tiene un valor simbólico: enfrenta a dos figuras del mismo espacio político que deberán coordinar roles distintos, pero complementarios, en el Senado. Si bien ambas forman parte del oficialismo, la escena captó al público como un anticipado adelanto de lo que podría venir en materia de disputas por poder, visibilidad y agenda.

En definitiva, el cruce de ayer evidencia que la tensión no es solo entre bloques de distinto signo, sino que también se libra dentro del propio oficialismo. Y mientras el Senado se prepara para sesiones que podrían definir cuestiones claves para el Gobierno, las internas parecen moverse en paralelo, al panorama interno y al institucional.