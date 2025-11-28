La diputada Lilia Lemoine no siempre se presentaba como libertaria, ni siquiera como rubia. Recientemente, en redes sociales, se difundió un fragmento de una entrevista televisiva en la que una joven cosplayer de cabello negro mostraba sus propios diseños para un evento a realizarse en Tecnópolis. En un programa nocturno emitido en C5N, una emprendedora Lemoine promocionaba su vestuario que participaría en Comicopolis,una convención para interesados en la cultura comic, animé y fandom desarrollada en 2014.

En el canal de noticias kirchnerista de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la futura legisladora presentaba su taller de diseño de vestuario. “En Tecnópolis va a haber talleres que vamos a estar dando para enseñar estas cosas. Son talleres gratuitos”, explicaba la diseñadora mientras hacía probar a la conductora del ciclo televisivo una armadura de un personaje de animación japonesa. “Si tienen que ir a una convención, vayan a esta, sobre todo porque es gratis”, destacó.

Lejos de la prédica libertaria, en la que se critica los subsidios a la cultura y se cuestiona a los medios cercanos al kirchnerismo, Lilia Lemoine participaba activamente en espacios identificados con el relato construido por la ex presidenta Cristina Kirchner. Hace 11 años, Tecnópolis y C5N fueron claros ejemplos de una época en la que el discurso del oficialismo K dominaba esos ámbitos.

En aquellos años, Lemoine combinó su pasión por los disfraces con su actividad como maquilladora, fotógrafa y “efectista”. En ese nicho, era reconocida como una celebridad que viajaba a convenciones internacionales, hacía disfraces de personajes ficticios y cobraba por "stories" en redes como influencer. Adoptando el nombre artístico “Lady Lemon”, esta joven nacida en José León Suárez logró un nivel de visibilidad que le valió miles de seguidores.

Años después, de novia con el streamer liberal Emmanuel Danann, la reconocida cosplayer mostraría un giro ideológico no previsto para muchos. Pese a sus orígenes como “artista-cosolayer-influencer”, empezaba a acercarse a discursos críticos de la cultura dominante: cuestionó aspectos del feminismo, mostró posiciones conservadoras y, posteriormente, adoptó una postura libertaria frente a la pandemia de COVID-19.

En 2019, Lemoine se adentró de lleno en la políticacuando fue candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el espacio encabezado por José Luis Espert. Su participación entonces pasó casi desapercibida, pero marcó su primera experiencia electoral. El vínculo con Javier Milei comenzó a consolidarse tras ese primer antecedente.

Tras la ruptura afectiva con Danann, Lemoine conoció a Milei por medio de su hermana, Karina, y pasó a formar parte de su círculo íntimo: fue maquilladora, peluquera, fotógrafa y asesora de imagen del dirigente. En ese marco, dejó su pasado artístico atrás para convertirse en una militante del flamante espacio La Libertad Avanza. Posteriormente, en marzo de 2024, admitiría que fue pareja del economista. “Me enamoró su inteligencia”, declaró en una entrevista, aunque aclaró que hoy mantienen una relación de amistad y militancia compartida.

Su salto definitivo se produjo en 2023, cuando fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las listas de LLA. En su banca, Lemoine adoptó una postura combativa y sin filtros: ha sido una voz fuerte para amplificar la narrativa oficialista. Se describe a sí misma como parte del “brazo ejecutor” de Milei en el recinto legislativo, dispuesta a decir lo que otros no se animan. El tránsito de Lemoine muestra una metamorfosis personal y política profunda, en la cual su pasado cultural se fusiona con una identidad política insólita y mediática.

En la actualidad, con su banca en el Congreso, la parlamentaria encarna una de las expresiones más visibles de lo que suele denominarse “renovación de caras y estilos” en la política argentina: alguien que combina redes sociales, provocación, irreverencia, pasado cultural emergente y activismo discursivo. Su salto del cosplay a la política no dejó a muchos indiferentes.