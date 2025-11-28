Mayra Mendoza compartió su entrenamiento: "Saludos a la gilada"

La intendenta Mayra Mendoza festejó su cumpleaños este miércoles con una sesión de entrenamiento en el Parque Municipal de la Ribera. La referente camporista de 42 años aprovechó la ocasión para reivindicar las palabras de la ex presidenta Cristina Kirchner, usando una remera con un tuit de la líder peronista realizado el 4 de abril de este año.

“Saludos cordiales a toda la gilada autóctona”, fue el mensaje escrito en la camiseta de la dirigente parafraseando a la titular del PJ. Entrenando con pesas y aprovechando el gimnasio de la plaza, la diputada electa por la provincia de Buenos Aires hizo una rutina full body funcional, acompañada por una personal trainer. La funcionaria, que mantiene su salud e imagen con rigurosidad, hizo pecho, dorsales y cuádriceps con la máquina.

Por supuesto, como es habitual en la jefa municipal de Quilmes, el entrenamiento fue subido a sus redes sociales. En sus stories , la intendenta de Quilmes también lució un top deportivo marrón, un short de calza y, de a ratos, anteojos de sol. Antes había compartido una historia que mostraba un mate en mano y los pies sobre el césped que decía: “Amanecer con un año más”. Más tarde, la jefa comunal sopló las velitas sobre una torta con los colores de Boca, club del que es hincha, rodeada de gente y en una mesa ubicada sobre una vereda, al aire libre.