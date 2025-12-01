Sturzenegger fue suspendido como socio de Gimnasia por no pagar la cuota

El portal La Política Online dio la primicia de que el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, fue suspendido como socio del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. El funcionario libertario fue notificado que quedo fuera del padrón de las elecciones internas de la entidad por una deuda de cuatro meses, por lo cual no pudo votar este sábado.

Según fuentes del club platense, por estatuto, los socios tenían tiempo hasta el último minuto del jueves para ponerse al día con el pago de cuotas. El economista no canceló una deuda total de 105.000 pesos. Toda una curiosidad, considerando que Sturzenegger en reiteradas ocasiones manifestó sus ideas vinculadas a la privatización institucional de los clubes del fútbol argentino.

Desde hace tiempo, Sturzenegger venía planteando su respaldo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei de permitir las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes de Argentina. “Soy de Gimnasia y si no traemos capitales, no sé dónde estamos. La AFA tiene que adaptarse”, manifestó en agosto de 2024. La institución bonaerense atraviesa una profunda crisis económica que complica la práctica de todas las disciplinas deportivas.

El actual presidente de Gimnasia y Esgrima, Mariano Cowen, no se presentó a la reelección y delegó al candidato de Unir a Gimnasia, Diego Patiño, la estructura del oficialismo. Sin embargo, la oposición liderada por Carlos Anacleto (Usina Tripera) venció la contienda electoral, superando a la lista oficial y a Daniel Onofri (Arriba Gimnasia) y Toto Pueblo (Gimnasia Somos Todos). Anacleto se impuso con el 74% de los votos.

Más de 7.000 de los 15.586 socios habilitados para votar concurrieron para expresarse en las urnas: Anacleto recibió 5.739 votos, apareciendo por delante de Daniel Onofri (1.097 votos), Diego Patiño (502 votos) y Edgardo Medina (328 votos) entre las 32 meses habilitadas, según confirmó el club platense en sus redes sociales.

A todo esto, el ministro deberá ponerse al día con la administración de "El Lobo de La Plata". Al no haber pagado por cuarto mes consecutivo la cuota social, el club lo considera como una suerte de renuncia a su condición de socio y deja de figurar en el sistema, al menos hasta que abone la totalidad de la deuda y regularice su situación.