La guerra de las ex de Milei: "Yuyito" desmiente haber invitado a Fátima a su programa

Después de una larga calma, comenzaron a lanzarse nuevamente los dardos las dos exparejas mediáticas que tuvo el presidente Javier Milei en los últimos años. La comediante Fátima Flórez y la conductora Amalia “Yuyito” González tuvieron un cruce indirecto, por una supuesta “invitación” que la presentadora de “Empezar el día” habría realizado a la actriz humorística.

En el programa Puro Show de El Trece, Pampito Perelló y Mati Vázquez se refirieron a las idas y venidas entre las dos artistas mediáticas. En una nota con Flórez en las puertas del teatro, varios movileros entrevistaron a la actriz que, en sus picantes respuestas, confirmó que fue invitada al ciclo de “Yuyito” González y deslizó que el programa de la exesposa de Guillermo Coppola necesita rating.

Al día siguiente, en el mismo ciclo televisivo, los conductores indicaron que la producción del programa “Empezar el día” se comunicó negando la invitación. “De donde sacó Fátima Flórez que nosotros necesitamos de ella. Nunca la llamamos”, informó Vázquez, relatando el diálogo que mantuvo con la productora del ciclo televisivo emitido por la señal Magazine.

Hace unos meses, Fátima Flórez afirmó que volvió a entablar contacto con el presidente. En una entrevista exclusiva con Luis Ventura en el programa “Secretos Verdadero”, la humorista respondió: “Es correcto, pero déjame aclarar porque también cuando uno dice 'sí, nos hablamos' parece que subtitulan y eso da lugar a especulaciones y a un montón de cosas que a mí me divierte, pero también hay otra persona en otro lado”.

Pero, además, la actriz apuntó con munición gruesa contra González, que salió con Javier Milei tras la separación que tuvieron el presidente y Flórez."No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado, no la conozco en absoluto. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se estuvo acordando de mi madre, de mi familia y no en los mejores términos; de cualquier manera, yo no tengo nada para decir”", señaló la entrevistada.

Durante 2023, el candidato presidencial libertario formalizó públicamente un romance con Fátima Flórez, luego de que ambos se conocieran en un programa de televisión en diciembre de 2022, y comenzaran a frecuentarse tras intercambiar mensajes por redes sociales. Aquel vínculo resultó “explosivo”, tal como ella misma lo definió: en una entrevista confesó que “importa lo intenso, con la pasión que lo hemos vivido… y con la pasión que lo ha vivido el público”. A lo largo de los meses, él la acompañó en funciones donde la actriz trabajaba, y ella lo apoyó activamente durante su campaña presidencial.

La relación en la pareja terminó abruptamente en abril de 2024. El presidente electo anunció por X que la ruptura respondía a que “el arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima”, con ofertas laborales en el exterior, sumado a las exigencias de su función, “nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”. Aquel desenlace marcó el fin de una relación mediática, intensa y breve, de poco menos de un año.

Meses después, en agosto de 2024, Javier Milei fue vinculado sentimentalmente con la exvedette y conductora Yuyito González, quien confirmó al aire de su programa que “sí, somos novios”. El vínculo, que llegó a mostrarse en público con actos de cariño y acompañamiento mutuo, se extendió por casi un año. Sin embargo, el 21 de abril de este año, la presentadora anunció su separación del mandatario de forma consensuada, explicando que ambos decidieron “con dignidad, entereza y madurez” finalizar la relación.