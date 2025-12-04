De cómo Santiago Caputo intenta disimular sus derrotas ante Karina Milei

Santiago Caputo pierde el poder, pero no las mañas. En medio de su desigual pelea con la hermana presidencial, el asesor estrella sigue intentando aparecer como el presunto vencedor de esa contienda pese a que Karina Milei se lo está llevando puesto. Para mantener esa ficción, la de una pulseada ganada o al menos pareja, tiene a sus periodistas amigos, dispuestos a publicar y decir lo que él les dicta. Veamos, sino, el ejemplo más reciente del recambio en la jefatura de la SIDE, que Caputo vendió como una imposición suya en los medios adictos cuando en realidad se trató de una decisión de Karina.

En la medianoche del martes 2 de diciembre, un comunicado oficial dio cuenta de que el titular de la Secretaría de Inteligencia, el caputista Sergio Neiffert, dejaría su cargo y sería reemplazado por Cristian Auguadra, hasta entonces inspector general de la División de Asuntos Internos, en la cual estaba a cargo de controlar el destino de los millonarios fondos reservados del organismo.

Al día siguiente, los medios que hablan con Caputo atribuyeron esa decisión al asesor, y hasta recordaron una reciente pelea que había tenido con Neiffert, alguien en quien ya no confiaba desde que el jefe de los espías había intentado pasarse de bando y reportar a Karina, vía “Lule” Menem, la mano derecha de la secretaria general. Según esa versión, que en buena parte era cierta, Caputo fue decisivo para la salida de Neiffert porque no le perdonaba su supuesta traición. Lo incorrecto, sin embargo, era que el reemplazante de Neiffert, Auguadra, fuese puesto en ese lugar por el asesor estrella. Una mentira lisa y llana. Uno de los portales con los que habla el autodefinido “Mago del Kremlin” llegó a titular así: “Echaron a Neiffert y Santiago Caputo puso al nuevo jefe de la SIDE”.

La realidad es bien distinta. Como reveló Javier Calvo en Perfil, Auguadra no se juntó en la Casa Rosada con Caputo antes de ser designado como nuevo mandamás de la Inteligencia oficial, sino con Karina Milei. Es ella la que lo empoderó, y a ella, claro, responde el hombre. El diálogo ya habría empezado antes, cuando Auguadra, al tanto de cómo se gastaban los fondos reservados de la SIDE durante la gestión caputista de Neiffert, habría advertido de ciertos excesos contables al ala karinista de la administración. Si realmente ocurrió así, ese gesto le valió la simpatía instantánea de la hermana.

En resumen, Caputo no hizo designar a nadie. Solo acaba de perder otro casillero en el organigrama del poder.