Fátima Florez habló de su relación con Milei: "Todo el mundo opinaba"

Fátima Florez volvió a referirse a su relación con Javier Milei y contó cómo vivió ese período en el que pasó de un perfil bajísimo a convertirse en el centro de la escena pública por su vínculo con el actual presidente. En diálogo con Mario Pergolini en "Otro día perdido", la humorista recordó que la exposición repentina no modificó su rutina ni su manera de encarar la vida. “Yo venía de estar muchos años en una relación con un perfil re bajo y de pronto estar en semejante situación”, explicó, aludiendo al impacto mediático que generó el romance.

Florez aseguró que, pese al vértigo de ese momento, su cotidianeidad se mantuvo intacta. “Yo veía que en el afuera pasaba de todo, pero nosotros teníamos una relación súper normal”, dijo. Para ella, la atención desmedida del público y la opinión constante formaban parte del contexto: “Era muy fácil opinar, y todo el mundo opinaba”. Sin embargo, sostuvo que no permitió que esa presión alterara su carrera ni su identidad. “Yo seguí tranquila con mi trabajo, con mis ensayos, con mis temporadas. No cambié en absoluto nada en mi vida, ni mi forma de vestir”.

Durante la entrevista, Pergolini quiso saber si aún mantiene comunicación con Milei. Florez esquivó la respuesta con humor, preguntando “¿Con quién?”, dejando la duda en el aire sin profundizar en el presente del vínculo.

Firme a su impronta, la artista eligió contestar directo a cámara entonando el estribillo de "Sinvergüenza", el hit de Emanero junto a Jimena Barón y Karina La Princesita: “Sinvergüenza, bandido, atorrante. Te descuidaste, dormiste, ya es tarde”. Su postura fue la de restarle dramatismo a su pasado sentimental, enfatizando que siempre intentó vivirlo con naturalidad pese a la magnitud pública del Presidente.

Con un tono reflexivo, Fátima buscó transmitir que no se dejó arrastrar por el torbellino mediático y que su relación con Milei, puertas adentro, tenía la simplicidad de cualquier pareja. La actriz remarcó que lo que ocurría afuera no determinaba su vida personal y que la exposición, aunque intensa, nunca logró modificar su esencia.