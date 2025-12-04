La jura viral de la diputada Virginia Gallardo y las repercusiones en las redes

La asunción de Virginia Gallardo en la Cámara de Diputados, celebrada ayer, volvió a encender el debate sobre la llegada de figuras de la farándula a la política. La mediática, que ingresó como diputada de La Libertad Avanza, juró acompañada por su hija y vistiendo un conjunto blanco que rápidamente se volvió tema de conversación. Su frase final, “Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí juro”, quedó opacada por las repercusiones que generó su look.

Desde antes de asumir, Gallardo había sido cuestionada por desembarcar en la política proveniente del espectáculo. Sin embargo, en esta ocasión las críticas se centraron en su vestimenta: la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano ironizó en redes insinuando que la flamante legisladora parecía “vestida para un casamiento”. Gallardo respondió con la misma plataforma, remarcando que la mirada sobre las mujeres sigue atada a estereotipos y que el foco debería estar puesto en la labor legislativa.

Al cruce entre ambas se sumó la defensa interna del oficialismo. La Libertad Avanza respaldó públicamente a Gallardo, con declaraciones como las de Bertie Benegas Lynch, quien ya había reivindicado su incorporación al espacio como parte de una renovación genuina. Pero la réplica más fuerte llegó de la diputada libertaria María Celeste Ponce, quien cuestionó a Carignano con dureza: “La diputada no agraciada @florcarignanook ‘corrigiendo’ la ropa de @virchugallardo ¿No era que el feminismo venía a liberarnos?”. En otro mensaje agregó: “La ‘sororidad’ kirchnerista siempre fue esto: policía del vestuario, envidia militante y control del cuerpo ajeno. Bueno, no hace mucho también calificó a @lilialemoine de ‘gato’…”.

El episodio reavivó la discusión sobre las exigencias simbólicas que pesan sobre las legisladoras que provienen del ámbito televisivo y sobre cómo la política, especialmente en redes sociales, suele transformarse en un escrutinio permanente del cuerpo, la imagen y la procedencia más que de las propuestas. Mientras algunos usuarios cuestionaron su capacitación para el cargo, otros defendieron su derecho a asumir sin ser reducida a su pasado mediático.

La jura de Gallardo se viralizó en cuestión de minutos, convertida en una escena que expuso nuevamente la tensión entre el Congreso y la cultura digital, donde cada gesto se amplifica y cada legislador es evaluado incluso antes de comenzar su tarea.