Las matemáticas del nuevo Congreso: ¿Milei puede permitirse no negociar?

Como nunca antes desde que llegó al Gobierno, el Congreso solo le dio buenas noticias a Javier Milei en estos días. No por una votación en particular, sino por cómo quedaron conformadas ambas cámaras. El miércoles 3 juraron los 127 nuevos diputados que obtuvieron sus bancas en las últimas elecciones legislativas, con la particularidad de que 95 de ellos son libertarios -con pases de último momento desde el macrismo-, con lo cual pasarán a ser primera minoría. En tanto, el bloque de Fuerza Patria, que sufrió el éxodo de tres legisladores catamarqueños en las últimas horas, quedó segundo con 94.

Unos días antes, el viernes 28 de noviembre, fue el turno de los senadores: juraron los 23 nuevos -salvo la cancelada Lorena Villaverde, que igualmente volverá a su banca de diputada- y las matemáticas también le sonríen al oficialismo, que con 19 bancas propias se constituye en segunda fuerza. Para ponerlo en perspectiva, hasta ahora solo tenían siete senadores. Y para ir un poco más lejos, en 2021, cuando irrumpió en la política, Milei tenía apenas dos diputados: él y Victoria Villarruel.

La nueva aritmética del Congreso es consecuencia de una elección de resultado inesperado y plebiscitario -más de 40 puntos a nivel nacional y un triunfo impredecible en la provincia de Buenos Aires-, que le da aire al Gobierno para blindar sus proyectos, decretos y vetos. No tiene quórum propio, es cierto, pero sí dos bancadas cuyo crecimiento es impresionante si se tiene en cuenta de dónde vienen.

Milei se muestra envalentonado. El peor error, sin embargo, sería convencerse de que ya no necesita negociar nada con nadie.

El Senado, es en ese aspecto, el último escollo. Los 28 legisladores que el peronismo sigue teniendo allí -aunque seis menos que antes de las elecciones- son primera fuerza e impiden que las iniciativas de los libertarios puedan aprobarse sin que deba consensuar con sus aún socios del PRO o incluso con los gobernadores opositores, que manejan esos votos a control remoto desde sus provincias. ¿El Gobierno tendrá que ponerse al día con la plata que les viene retaceando a esos caciques del interior si pretende imponer su agenda legislativa?

En política, como está aprendiendo Milei, todo tiene que ver con todo.