La guerra de nervios entre Karina Milei y Victoria Villarruel

Ocurrió el viernes pasado, el día de la jura de los senadores, y fue lo más parecido a una pelea de adolescentes. Las protagonistas fueron la hermana del Presidente y la vicepresidenta y la secuencia empezó con Patricia Bullrich, la flamante jefa de la bancada libertaria, pidiéndole a Victoria Villarruel uno de los palcos del recinto para que se ubicaran en él Karina Milei y sus acompañantes, Manuel Adorni y Diego Santilli. A lo que Villarruel habría retrucado: “Si lo quiere, que me llame ella”. Pero Karina no llamó porque consideró que hubiera sido humillarse, ir al pie.

En vez de eso, ordenó que hicieran el pedido a través de la oficina de Ceremonial y Protocolo. Según le contó la secretaria general a sus periodistas de confianza, el pedido entró a última hora del jueves, pero el viernes la vicepresidenta argumentó que no había llegado a tiempo.

Karina fue igual, empujada por sus colaboradores. Cuando entró por el ingreso de la calle Hipólito Yrigoyen, el personal de seguridad de la Cámara Alta la detuvo. Hubo un atisbo de forcejeo entre esos hombres y los custodios que rodeaban a la secretaria general, pero finalmente primó la corduda. Y Bullrich prometió tirarle la oreja a Villarruel por su desplante, cosa que no se sabe si ocurrió. Según la versión propagada por Karina y la ex ministra, sí. La vice guarda silencio.

No es el primer encontronazo en la guerra de nervios entre Karina y Villarruel. Ni será el último. La vicepresidenta, que supo definir con gracia malintencionada a Milei como “jamoncito del medio” -aprisionado entre ella y su hermana, claro-, está dispuesta a contestar golpe por golpe porque siente que ya no tiene nada que perder. Es que la pelea con el Gobierno ya la desgastó en las encuestas y al único que estos entuertos pueden generarle un costo político hoy por hoy es al Presidente.

El antecedente más recordado quizá sea el de cuando Villarruel salió a criticar a los jugadores de la Selección por un cantito xenófobo contra Kylian Mbappé en el vestuario, y Karina intentó desautorizarla teatralmente corriendo hasta la embajada de Francia en Buenos Aires para disculparse por las palabras de la vice.

Así fue siempre la relación entre ambas, y así continuará. Preparen los pochoclos para lo que viene.