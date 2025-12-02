La insólita campaña de "Rebord Presidente" tras su show en el Movistar Arena

Tras llenar el Movistar Arena el 1° de diciembre con más de 15.000 personas, Tomás Rebord se convirtió en tendencia con la etiqueta #RebordPresidente, una “campaña” ficticia que explotó en redes luego de que el conductor, disfrazado de Batman, “anunciara” en tono paródico su candidatura al ritmo del himno nacional. Lo que empezó como un gag escénico derivó en una ola de memes, exageraciones y apoyos irónicos que lo posicionaron, por horas, como un supuesto presidenciable.

El show —que incluyó cánticos como “Se siente, se siente, Rebord Presidente” y sketches donde sus compañeros actuaban como villanos de Batman— fue leído por muchos como una burla al clima político. Rebord, creador de Esto es Blender, no expresó ninguna intención real de competir electoralmente: la tendencia reflejó más bien el humor social y el uso de la sátira como comentario político.

La escena del “lanzamiento” se viralizó al instante. Cuentas como @OOCBord publicaron “REBORD ANUNCIÓ SU CANDIDATURA A PRESIDENTE EN EL MOVISTAR ARENA”, mientras usuarios como @MarianoFederal ironizaron con fotos editadas de “un millón de personas” afuera del estadio. Otros, como @Agua_Romero, compararon el chiste con anuncios de dirigentes reales, y @guisodefactos lo sumó a una lista de “propuestas delirantes” para atacar al peronismo. También surgieron fórmulas imaginarias como “Rebord Presidente – Ruffo Vice” o “Rebord Presidente, Rosemblat Vice”.

La comparación con Milei también se coló en la conversación. “Rebord, Marini y Blender llenaron el Arena sin regalar entradas ni dar vergüenza ajena como el presidente”, ironizó @Eunepetaculo. Otro usuario remató: “Rebord no solo llenó el Arena, también mostró que el espectáculo puede ser más atractivo que la política”.

La viralización de #RebordPresidente expone cómo un show humorístico puede mutar en fenómeno político-digital, amplificado por un público que mezcla sarcasmo, hastío y celebración de figuras alternativas. Rebord no busca la Rosada, pero su presidencia imaginaria —nacida entre chistes, disfraces y memes— ya triunfó en redes.