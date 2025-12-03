Que hay detrás de la renuncia de Sergio Neiffert a la SIDE

Hace instantes, la administración nacional comunicó el alejamiento del cargo de Sergio Neiffert de la Secretaria de Inteligencia del Estado. En el mensaje, el gobierno de Javier Milei difundió que la gestión del ahora exfuncionario permitió “ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos”.

En su reemplazo, el contador público Cristian Auguadra fue designado como flamante titular de la cartera de Inteligencia. “Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar los mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, destacó el comunicado.

Si bien el cambio resultó hasta cierto punto impredecible, según algunas fuentes de Casa Rosada, la maniobra fue atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo. Los trascendidos infieren que Neiffert tuvo un acercamiento con el sector de Karina Milei al darse a conocer los resultados de las elecciones legislativas de medio término, lo cual disgustó al consultor.

En el último número de NOTICIAS, el periodista Juan González escribió: "Neiffert venía juntando broncas con el asesor estrella y luego del cambio de poder interno post elecciones empezó a buscar cobijo en el ala karinista, lo que despertó el enojo del 'Mago del Kremlin'. De cualquier manera, los días de Neiffert al frente de los espías están contados, pero el episodio es trascendental: prueba que la avanzada final de la hermana hacia las cajas de Caputo, hecho que esta revista venía anticipando desde la guerra por el cierre de listas, ya comenzó. 'Santiago ahora va a bajar la cabeza y esperar que cambien las olas', dicen cerca suyo con resignación".

Un aspecto curioso de Neiffert es que en su declaración jurada figura como titular de una constructora llamada New Francos SA, una sociedad que comparte con su esposa, Silvina De Cenzo, pastelera profesional. La pareja del ex jefe de espías es dueña de una confitería con nombre de "Espíritu Dulce", ubicada sobre la Avenida del Libertador, en San Isidro. El emprendimiento está a cargo de la organización de las viandas que se venden en los edificios de la SIDE y en la Escuela Nacional de Inteligencia.

Mientras tanto, actualmente, Auguarda cumplía la función de Inspector General de la División de Asuntos Internos de la SIDE, la cual está a cargo de controlar el destino de los cuantiosos fondos reservados del organismo. Como muchos funcionarios del gobierno mileista, el directivo proviene del macrismo residual.