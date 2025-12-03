Luis D'Elía cruzó a Máximo Kirchner: "El pibe tiene serios problemas de adicción"

Luis D’Elía volvió a generar tensión dentro del peronismo al lanzar una acusación directa contra Máximo Kirchner. En recientes declaraciones, el dirigente social cuestionó con dureza al líder de La Cámpora y aseguró que enfrenta dificultades personales que afectan su rol político. “Cristina tendría que mandar a su hijo a Santa Cruz para que lo traten. El pibe tiene serios problemas de adicción, todos lo vemos”, afirmó, instalando nuevamente un tema que ya había insinuado en otras oportunidades.

El dirigente también apuntó contra la conducción del kirchnerismo y sostuvo que Máximo “no representa a nadie”, en un contexto en el que el movimiento atraviesa debates internos sobre su identidad y su capacidad de reorganización. Para D’Elía, el espacio necesita una renovación profunda, y continuar bajo el mando de las mismas figuras solo prolonga la crisis que se agudizó tras los últimos resultados electorales.

Las críticas de D’Elía no son nuevas. A lo largo del último año ya había mencionado públicamente su descontento con la figura del diputado, aunque esta vez lo hizo de manera más explícita y personal. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y avivaron una interna que lleva meses acumulando tensiones.

Hasta el momento, Máximo Kirchner no respondió a los dichos, pero las palabras de D’Elía volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro del kirchnerismo, la disputa por el liderazgo opositor y el desgaste de una estructura política que sigue enfrentando cuestionamientos tanto externos como puertas adentro.

Estos comentarios reavivaron la discusión sobre el papel de Máximo dentro del peronismo, sobre los motivos de su desgaste y sobre la capacidad del kirchnerismo para adaptarse a un nuevo escenario. Con la interna más expuesta que nunca, el desafío para el espacio parece ser cómo lidiar con estas tensiones sin profundizar la fractura.