Narcogate: el mensaje de Lorena Villaverde a Martín Menem para anular su renuncia como diputada

Con la reapertura del debate sobre sus presuntos vínculos con "Fred" Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos por causas de narcotráfico y lavado de dinero, la oposición del Senado presentó una impugnación en el pliego de la legisladora libertaria Lorena Villaverde, cuestionando su “idoneidad moral, ética y constitucional”. Según el escrito del PJ, la preocupación no solo recae en los antecedentes penales de la dirigente en Estados Unidos, sino también en su supuesta cercanía con figuras de la red de Machado.

El reclamo opositor, principalmente del peronismo, sostuvo que la legisladora rionegrina fue “vinculada públicamente con el primo de Machado, Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro del narco”. El señalamiento, por parte de los senadores, fue suficiente para bloquear su acceso a la Cámara Alta, considerándola parte de “la narcopolítica que actualmente opera en Argentina”.

Por otro lado, en los últimos meses, se dio a conocer un tramo oscuro del pasado de Villaverde. Según los medios, en 2002, la dirigente de LLA fue detenida en Sarasota, estado de La Florida, acusada de conspiración para distribuir más de 400 gramos de cocaína. Ante la Justicia norteamericana, la causa terminó con un sobreseimiento: Villaverde sostiene que fue “una redada masiva” donde, asegura, nunca vio droga y que fue declarada inocente tras un nuevo juicio. “No soy narcotraficante, no tengo vínculos con Machado”, afirmó públicamente.

Por su parte, Villaverde se defendió con dureza. En declaraciones recientes, denunció “causas armadas” y describió las acusaciones como un “ensañamiento” contra su persona. Afirmó que no tiene “causas penales vigentes en Argentina o en Estados Unidos” y que los señalamientos obedecen a “una campaña sucia” destinada a proscribirla.

Tras el escándalo que rodea a Villaverde y su freno a jurar como senadora nacional por la provincia de Río Negro, la diputada libertaria pidió al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que se le retire la renuncia. "Por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por a cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional, generada por Expediente 6523-D-2025", pidió la parlamentaria en el escrito. A pesar de quedarle dos años en el recinto de representantes, la rionegrina había dimitido a su banca en Diputados, puesto que preveía asumir el escaño en el Senado.

En ese contexto, los bloques de senadores acordaron que el diploma de lorena Villaverde sea revisado nuevamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado después del 10 de diciembre. Por el momento, la legisladora patagónica teme quedarse sin el pan y sin la torta.