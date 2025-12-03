Quién es el presidente de Estudiantes de Rio Cuarto que mandó hacer un asado en la cancha

El ascenso de Estudiantes de Río Cuarto a la Primera División dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: el plantel, junto al cuerpo técnico, celebró con un asado en pleno campo de juego del estadio Antonio Candini. La parrilla montada sobre el césped, las bandejas de carne y los jugadores festejando en ronda fueron parte del ritual elegido para coronar el regreso del club a la máxima categoría después de más de cuatro décadas.

Pero detrás de esa postal festiva aparece la figura del presidente de la institución, Alicio Dagatti, un dirigente que combina protagonismo deportivo con un historial judicial que vuelve complejo cualquier intento de separación entre fútbol y polémica. Dagatti, empresario frigorífico y dueño de una firma del rubro cárnico, fue detenido en diciembre del año pasado acusado de asociación ilícita. La causa gira en torno a un camión de su empresa que ingresó a la cárcel de Bouwer con drogas, alcohol, celulares y cargadores, presuntamente destinados a los internos. La investigación derivó en su arresto y en una disputa judicial por su situación de libertad.

No es el primer capítulo conflictivo en torno a su figura: su nombre ha sido vinculado a maniobras dentro del servicio penitenciario cordobés y a la presunta participación en esquemas de contrabando hacia el interior de la cárcel. Mientras la defensa sostiene que no existe prueba directa que lo involucre en el operativo, la fiscalía lo ubica como responsable de la logística que permitió el ingreso de los elementos prohibidos.

En paralelo, Estudiantes vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El equipo logró un ascenso largamente postergado y la celebración, con el asado en la cancha, buscó condensar décadas de esfuerzo institucional. Sin embargo, el contraste entre la fiesta deportiva y la situación judicial de su presidente volvió a instalar preguntas sobre la conducción del club y el alcance real de su influencia.

Entre el entusiasmo popular y la controversia judicial, Dagatti sigue siendo una figura central en el presente del León del Imperio. Mientras el plantel disfruta su momento de gloria, el presidente continúa librando una batalla en los tribunales que suma tensión a un ascenso que, de por sí, ya es histórico.