El show de Grabois en la jura de Diputados: su gesto del "3 por ciento" para los Milei

Este miércoles, en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, los diputados electos juraron para acceder a sus respectivas bancas. La formalidad legislativa contó con la presencia del mandatario Javier Milei y de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que se encontraban contemplando la ceremonia desde el palco principal del recinto, junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los 127 legisladores que asumirán en su cargo a partir del 10 de diciembre realizaron el acto protocolar, con ciertos momentos insólitos. La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, el octogenario legislador radical por la provincia del Chaco, que protagonizó una bochornosa secuencia al referirse sobre los cuerpos de tres diputadas electas sin darse cuenta de que su micrófono se encontraba encendido.

El momento de juramento del dirigente social Juan Grabois también tuvo su condimento especial. Tras hacer la jura, el referente kirchnerista dio media vuelta y apuntando al palco presidencial, levantó la mano haciendo el gesto del 3 por ciento para luego, con la misma mano, terminar con la señal de la “V” peronista. Una burla explicita a Karina Milei y al presunto pedido de coimas que la vinculan, tras la difusión de las grabaciones de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS.

No fue el único momento en el que líder de Patria Grande y los Milei se cruzaron en aquel encuentro. Un rato antes, el diputado peronista Aldo Leiva gritó mirando a Javier Milei: “La Patria no se vende”. Para Luego, casi inmediatamente, Juan Grabois arengó a los presentes a entonar un cántico con esa frase, lo que provocó la reacción del propio Milei y el bloque libertario, que empezó a cantar “Presidente, presidente” y “La casta tiene miedo”.

El recambio incluyó a funcionarios del Poder Ejecutivo que hasta ahora ejercían roles clave y que, tras su elección, dejarán esos cargos para integrarse al parlamento nacional. Entre ellos se encuentra Luis Petri, ex ministro de Defensa, quien asumió por la provincia de Mendoza por LLA. También se destacan Sebastián Pareja, electo en la provincia de Buenos Aires; Gladys Humenuk, vinculada al Correo Argentino, y Hernán Urien, ex director general de Programas de Gobierno, ambos incorporados por el oficialismo.

Por supuesto, no todos los funcionarios electos en la última contienda electoral asumirán sus bancas en el recinto. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, cedieron sus lugares a sus suplentes, mientras que los ex gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba) sí se incorporan a la labor legislativa.

Por otro lado, la renovación también sumó figuras conocidas fuera del entramado político. Virginia Gallardo, modelo y conductora electa por Corrientes, así como el ex tenista Diego Hartfield, electo por la provinica de Misiones, ocuparán bancas por La Libertad Avanza. También se incorpora Karen Reichardt, exvedette y conductora televisiva electa por Buenos Aires, y Sergio Figliuolo, conocido como “Trono”, conductor del canal de streaming Neura.

Tras la designación nuevamente de Martín Menem como titular de la Cámara baja, se supo cómo quedarán los otros cargos. La primera vicepresidencia será para la diputada de Fuerza Patria, Cecilia Moreau. La segunda presidencia quedará en manos de La Libertad Avanza y fue votado el ex ministro de Seguridad, Luis Petri. Mientras que la tercera vicepresidencia se resolverá en la próxima sesión, entre Provincias Unidas y el interbloque del PRO.

Finalmente, la conformación final en Diputados dejó a los libertarios como la primera minoría tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, ya que consolidó 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que sumó 94. El espacio Provincias Unidas quedó integrado por 22 diputados, mientras que partidos tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical redefinieron su presencia a partir de los resultados y las alianzas resultantes.