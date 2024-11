Pampita, Wanda Nara y "La China" Suárez: el show de la intimidad

Cuando, a mediados de año, Franco Colapinto saltó a la fama por su meteórico ascenso a la Fórmula 1, el público argentino corrió en masa a interiorizarse sobre el joven que había logrado volver a posicionar al país en los primeros planos del automovilismo. Miles de personas se convirtieron, de la noche a la mañana, en fieles seguidores del piloto oriundo de Pilar y muchos famosos y personalidades del showbiz local se sumaron a la tendencia siguiéndolo en redes y alabando el quehacer del corredor en la pista. Entre las primeras en sumarse a la Colapintomanía estuvo Eugenia “La China” Suárez.

A poco más de tres meses de aquel momento, ambos fueron captados paseando por Madrid en lo que aparenta ser una incipiente relación sentimental. Criticada por sus romances, infidelidades y desamores desde que fue la tercera en discordia que propició la ruptura entre Eugenia Tobal y Nicolás Cabré en 2011, Suárez se ha convertido en una villana perfecta de culebrón y cada nueva pareja que presenta genera ruido y repercusión. Se ha ganado la antipatía de muchos por sus actitudes y, ahora, junto con Colapinto, volvió a estar en boca de todos por su vida sentimental.

Sin embargo, Suárez no es la única que convierte su vida privada en un reality. Mientras ella paseaba con Colapinto por la capital española, Wanda Nara seguía adelante con todo tipo de apariciones públicas para reforzar su reciente noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela. Desde la publicación de sugerentes fotos solo tapada por sus sábanas, hasta cruces de acusaciones y denuncias públicas en redes con su ex, Mauro Icardi, y su familia, la mediática ha hecho de este nuevo romance y de la separación con el futbolista una nueva plataforma desde donde seguir potenciando su carrera.

Pero no hay dos sin tres y a ellas se sumó también Carolina “Pampita” Ardohain como otra de las mujeres que hizo de su vida privada un redituable show para siempre seguir en boca de todos. La modelo ya formalizó su relación con Martín Pepa a menos de dos meses de su divorcio con el exfuncionario porteño Roberto García Moritán, y además acudió al living de Susana Giménez para contar, con lujo de detalles, su reciente separación.

Las tres son, en la actualidad, tema de conversación obligado. Día a día suman nuevos capítulos al reality de sus vidas, ya sea con una entrevista, un posteo en redes o un simple rumor que las vuelve a llevar al centro de la escena para hacer de sus vidas privadas un show que, en el fondo, esconde un gran negocio: ser las figuras más mediáticas, aumentando su cotización y manteniéndolas vigentes.

Show

“¿Me van a seguir hasta mi casa? No voy a hablar, ya me conocen y no tengo nada para decir”, la respuesta que dio Suárez a los noteros que buscaron su testimonio luego del regreso al país tras ser vista con Colapinto en España. Fiel a su estilo, la actriz prefirió no hacer declaraciones, aunque la verdad es que no lo necesitaba. Los videos de ella paseando con el piloto de la escudería Williams ya se habían viralizado y habían generado todo tipo de reacciones. Incluso, le valió a Colapinto una reprimenda por parte de sus representantes.

El silencio de Suárez es la misma respuesta que tuvo siempre que se la vio implicada en escándalos similares. Desde su romance con Cabré más de diez años atrás hasta este nuevo affaire, la actriz siempre ha adoptado el rol de villana que, si bien genera más odios que amores, la vuelve un objeto de conversación obligatorio. Nadie puede quedar exento de saber, y en tiempo de redes sociales, opinar y juzgar, sobre con quién anda o qué hace “La China”. Ella, mientras, guarda silencio y se ríe de los múltiples ataques en redes sociales y las críticas que tienen aquellos que sostienen que está mal lo que hace.

Pero mientras calla, su figura se agiganta. A raíz de este romance, su figura ahora toma proyección internacional. Es que la prensa del mundo busca saber quién es la nueva pareja de Colapinto, una de las nuevas e incipientes estrellas del circo de la Fórmula 1. A tal punto, que en la antesala de lo que será la carrera a disputarse en Las Vegas, ella se ha vuelto tema de conversación casi en la misma medida que la propia disputa de la competencia automovilística.

Wanda Nara, archienemiga de Suárez desde que la actriz tuvo un affaire con Mauro Icardi, es otra que acumula incalculables métodos para acaparar la atención. En crisis con el futbolista desde aquella infidelidad del 2021, la mediática finalmente procedió a separarse del actual jugador del Galatasaray turco y, casi al mismo tiempo, blanqueó su relación con el creador de la Cumbia 420, Elián “L-Gante” Valenzuela.

Nara, una de las máximas generadoras de contenido mediático, se encargó de que su nuevo romance acapare titulares, opiniones y todas las miradas. Con viaje a Brasil incluido junto con el cantante, la mediática devenida en conductora genera todos los días un titular sobre su nueva relación y el fin de su matrimonio con Icardi. Fotos provocativas en la cama, salidas nocturnas con su nueva conquista, disputas con el futbolista por las propiedades que tienen ambos y hasta acusaciones graves como violencia forman parte de un cóctel tan bizarro como adictivo.

El último capítulo incluyó una inaudita escena de Nara e Icardi filmándose mutuamente en una de sus casas mientras ella junta ropa para llevarse. A esa escena le siguió una catarata de chats privados entre ambos que los dos decidieron postear en redes para defender su postura. Wanda, acostumbrada a los escándalos, lejos de tratar de aplacar la situación sigue sumando, en cada aparición pública, más leña al fuego, convirtiendo su vida en un reality con presencia en los medios y en las redes las 24 horas del día.

Con otro estilo, Pampita también hace de sus situaciones personales un show. Tras su separación de Roberto García Moritán, luego de la denuncia de corrupción contra el exfuncionario porteño, la modelo no sólo salió a despegarse rápidamente de su entonces marido, sino que montó, en tiempo récord, una nueva campaña mediática para presentar a su nueva pareja, el pampeano Martín Pepa. Así, mientras Moritán aún daba declaraciones dolido por la separación, ella ya mostraba sus salidas con su nueva conquista. Ahora, menos de dos meses después, concurrió al living de Susana Giménez para hablar de su “nueva vida y nuevo amor”, algo impensado dos meses atrás.

Costo

Hacer de las situaciones amorosas y de la vida privada un reality no es un mero show, sino que para las tres se convierte en un negocio redituable. Las horas y horas que los medios le dedican y la infinidad de comentarios en redes que las sitúan como trending topic elevan su caché. Así, por caso, Ardohain no dudó en confirmar que la producción de Susana Giménez le pagó una cuantiosa suma por ir a contar sus amores y desamores al programa. “Sí, por supuesto. 9,8 de rating, ¿cómo no voy a cobrar?”, dijo la modelo al ser consultada, aunque no quiso dar a conocer el monto. Según trascendió, Pampita se habría embolsado 10 mil dólares por dar la entrevista. Un negocio redondo que encuentra también su correlato en redes, donde Pampita mezcla la exhibición de su vida privada con publicidades que cotizan cada vez más ya que aumenta la cantidad de personas que ingresan a su cuenta mientras ella ventila sus intimidades.

Suárez utilizó una estrategia similar. Mientras todos trataban de ver si blanqueaba o no un romance con Colapinto, ella acudió a sus redes sociales para mostrar que estaba en el rodaje de “En el barro”, el spinoff de “El Marginal”, dirigido por Sebastián Ortega. Más aún, también hizo mención a que “Linda”, la película que estrenó este año, comenzó a estar disponible en la plataforma Disney+. Así, la actriz aprovechó para publicitar sus obras mientras estaba en boca de todos por su vida privada.

Para Wanda, las repercusiones negativas de su separación le supusieron el fin de cualquier intento de negocio en Turquía, donde era una celebrity desde que se mudó allí con Icardi en septiembre de 2022, pero su nueva vida la llevará de nuevo a Italia, donde tiene una propuesta para conducir la edición local del “Bailando”. Sin embargo, sus escándalos también le valieron un dolor de cabeza, ya que a raíz del show mediático de su vida privada no acudirá a un viaje de la marca de joyas Pandora que la tenía como figura principal, por el sudeste asiático. Ella afirmó que decidió bajarse por propia voluntad. Sin embargo, otras versiones indican que la marca decidió prescindir de su presencia debido a los escándalos que protagoniza.

En tiempos de consumos descarables, estas tres figuras entendieron cómo lograr trascendencia. Con un cóctel de declaraciones incendiarias, silencios oportunos, separaciones escandalosas y nuevos romances en tiempo récord logran hacer de sus vidas privadas un show perfecto. Realities en tiempo real que se convierten en irresistibles.