Política showbiz: haga patria, vote a un famoso

Hace algunas semanas, cuando le dieron una entrevista en su programa de streaming, Javier Milei y su hermana Karina comprobaron que “Tronco” era un tipo confiable. Los hermanos llegaron al estudio acompañados por el supuesto Conan, el mastín inglés del Presidente -se trataba, en realidad, de su clon, porque el original murió hace ocho años-, y el anfitrión tuvo la mala idea de decirle “qué cosa más linda” al animal. Enseguida, Karina lo corrigió con tono marcial: al último funcionario que había tratado de “cosa” al perro, le informó, ella lo echó sin miramientos. “Tronco”, aturdido, entendió que debía pedir disculpas urgentes, y así lo hizo. Karina y Javier las aceptaron encantados.

La obra se llama “cuidado con el perro” y su último acto se conoció ayer por la noche, cuando “Tronco” apareció inesperadamente en la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Sergio Figliuolo -tal es su nombre verdadero- figura en el lugar número 11 y no es el único famoso, porque el segundo puesto, detrás de José Luis Espert, lo ocupa Karen Reichardt, la actriz hot de “Brigada Cola” y otras joyas de la cinematografía nacional. En el caso de Karen, su llegada al espacio se dio tras sus actos de presencia en algunos eventos de Milei. El armador de la campaña libertaria, Sebastián Pareja, dijo haberla visto en esos mitines, pero aclaró que desconocía si tenía relación previa con el Presidente.

Hay otras mujeres atractivas en las listas del mileísmo, como la modelo y bailarina Virginia Gallardo en Corrientes o la influencer cósmica Laura Soldano en Córdoba. La primera viene de interpretar a un personaje inspirado en “Yuyito” González en la serie “Menem” y la segunda contó que, el día que conoció a Milei, comprendió que era “un enviado”.

Pero hay más candidatos famosos. “El Turco” García, gloria de Racing, encabeza la lista de un tal Partido Integrar. El capocómico tinelliano Larry de Clay integra la boleta de Santiago Cúneo, un personaje controvertido por sus opiniones nazis. Jorge Porcel Junior, más conocido como Porcelito, se postula a diputado por el llamado Movimiento Plural del dirigente gremial Marcelo Peretta. La periodista Evelyn Von Brocke se lanza a concejal en San Isidro de la mano del ex intendente Gustavo Posse. Y el mediático abogado Mauricio D'Alessandro es candidato a diputado provincial en la Tercera Sección bonaerense con un flamante frente bautizado Nuevos Aires.

¿Por qué se multiplican los candidatos de la “cholucracia” en las elecciones de este año? Se podría hablar de un fenómeno de época que tuvo como adelantado, en 2023, a un panelista de los programas de TV de la tarde que se hizo famoso entre los jóvenes por sus gritos destemplados y su lenguaje soez, y que hoy es Presidente.

Pero lo cierto es que el truco es más viejo de lo que parece. En estas tierras lo puso en marcha un antiguo admirador de la farándula, Carlos Menem, que se erigió en padrino político del cantautor “Palito” Ortega, el corredor “Lole” Reutemann y el motonauta Daniel Scioli, entre otros. Y en el mundo, para retrotraernos a tiempos aún más remotos, ya en los 80 hubo un actor como Ronald Reagan que llegó a la Casa Blanca.

Los candidatos del showbiz y del deporte existen desde siempre. Porque la fama disimula la falta de ideas.