Caso Scatturice: el yerno fantasma de Hadad

Mario Héctor De La Fuente, yerno de Daniel Hadad, se casó el 1 de marzo pasado con su hija Camila.

En las fotos del casamiento difundidas públicamente, él no aparece: solo se ve a la familia, un detalle que llamó la atención. De La Fuente es amigo de Leonardo Scatturice desde hace más de dos décadas y propietario de “VORENO S.R.L.”, empresa que en Argentina emplea a la “valijera” Laura Belén Arrieta.

Su socio allí es Antonio Gastón Sierra, a quien conoció en la Policía Bonaerense: ambos fueron condenados en 2006 por encubrimiento en la causa de la “Masacre de Avellaneda” -el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán-, aunque no por los homicidios. Mario De la Fuente fue tapa del diario Pagina/12 el 8 de julio de 2002 ayudando a mover los cuerpos de los militantes muertos.

De La Fuente y Sierra fundaron “VORENO S.R.L.” en diciembre de 2016, junto con “BOPE S.R.L.”, a la que en 2022 se incorporó “KOBAN S.R.L.”.

Estas firmas están detrás de la marca de indumentaria “Boken”, con fuerte presencia regional y locales en Chile y Uruguay.

En Estados Unidos, la terminal de “Boken” es controlada por Leonardo Scatturice a través de un entramado de sociedades: “Boken USA Inc.”, “Boken Holding LLC”, “Boken FLS LLC” y “Boken DCS LLC”.

La marca, conocida por bautizar la mayoría de sus diseños con nombres propios, decidió rendir un guiño personal en su última colección.

Entre las prendas figura una campera de lino llamada “Hadad” y otra de paño que lleva el mismo nombre, además de un top denominado “Camila”. Detrás de esta elección está Mario Héctor De La Fuente, socio y motor de la firma en Argentina, quien el pasado 1 de marzo se casó con Camila Hadad, hija del empresario Daniel Hadad. El gesto, discreto pero significativo, funciona como un pequeño homenaje a su esposa y a su nueva familia política.

En el universo Boken, donde cada prenda busca identidad propia a través de su nombre, esta triple referencia deja entrever que, para De La Fuente, la moda también puede ser un vehículo para contar historias íntimas y sellar vínculos personales, incluso en medio de la proyección regional de la marca.