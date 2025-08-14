José Luis Espert, candidato confirmado: cuando Javier Milei lo acusaba de coimero

El Gobierno acaba de confirmar lo que era un secreto a voces: que José Luis Espert, amigo y aliado del Presidente, será el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. Pero detrás de ese anuncio hay una historia que los protagonistas prefieren olvidar. Es que hubo un tiempo, no tan lejano, en que Javier Milei hablaba pestes de su cabeza de lista. Si hasta llegó a acusarlo de haberle ofrecido una coima. En “El Loco”, la biografía no autorizada del primer mandatario, el periodista Juan Luis González señala que Milei “contó la anécdota una decena de veces, no solo en confianza sino, en algunas ocasiones, incluso en eventos y sets de televisión”.

Ocurrió a mediados de 2021, poco después de que Milei aceptara unirse a Espert en el espacio del economista, Avanza Libertad. En esa alquimia, Espert iría como candidato en la Provincia en aquellas legislativas y Milei lo haría en territorio porteño. Pero una tarde, según el relato del líder libertario, se encontraron en un café y Espert le pidió que bajara su candidatura. Había crecido demasiado en las encuestas y le mordía votos al PRO de Horacio Rodríguez Larreta, un aliado estratégico del calvo economista. Milei relató que el otro lo tentó con una valija llena de dinero que dejó sobre la mesa: eran 300 mil dólares, dijo, a cambio de que aceptara bajarse. Los rechazó.

Al propio Alejandro Fantino, sin hacer nombres, le narró la escena en una entrevista:

—Estaba la plata arriba de la mesa. Y ves los miles de dólares ahí y tenés que decidir. Querían que me corra...

Fantino repreguntó hasta que le sacó la cifra.

Consultados por el episodio, cerca de Espert negaron la historia. Dicen que la plata que le ofreció el economista a Milei en realidad era la mensualidad que le pagaba por tenerlo en su espacio, y que no se acercaba ni remotamente a la cifra mencionada. ¿A quién creerle?

El resto es historia conocida. Después de ese entredicho, Milei y Espert rompieron. El libertario fue igual como candidato e hizo una buena elección en Capital: sacó 17 puntos que lo posicionaron como tercera fuerza en el distrito y le dieron el empuje para todo lo que vino después. Fue el debut de su actual sello porque, tras pegar el portazo en Avanza Libertad, el candidato creó... La Libertad Avanza. Otro plagio flagrante entre los muchos que acumula.

Como los dos en el fondo son gente pragmática, sus caminos volvieron a cruzarse cuando les convino, luego de que Milei llegara a la Presidencia. Saldada la discusión sobre quién lidera y quién acompaña, el otro se puso a sus órdenes. En enero de 2024, Milei lo recibió en la Casa Rosada, le ofreció la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados y la futura candidatura a cambio de su incorporación al espacio. Terminaron abrazados y saltando, en un pequeño pogo improvisado como el que se vio por estas horas entre el Presidente y Cristian Ritondo.

Lo pasado, pisado. Para Milei, Espert ya no es un coimero, sino el mejor candidato.

por Por Franco Lindner