De la serie Menem a candidata libertaria: Virginia Gallardo y la cholulocracia

El candidato a gobernador de Corrientes, Lisandro Almirón, confirmó que la vedette y panelista Virginia Gallardo se sumaría a la lista de La libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas en la provincia mesopotámica. A 72 hs de finalizar el cierre de listas nacionales del 17 de agosto, los nombres de potenciales candidatos resuenan en todo el espectro político.

"Viene haciendo un trabajo importante en materia de comunicación, en Neura junto a Fantino. En ese sentido, no solamente tiene visibilidad, sino que además ha defendido en varias oportunidades con argumentos muy sólidos al Gobierno”, señaló Almirón sobre la “exnovia” de Ricardo Fort.

Gallardo tuvo un relevante cameo en la exitosa miniserie Menem de Prime Video. En el primer episodio, la actriz correntina interpretó a una vedette con un imponente parecido a Amalia “Yuyito” González, reconocida amante del mandatario riojano en los noventa. Un esperable guiño que no cayó para nada bien en el círculo íntimo del difunto expresidente e indignó a la presentadora televisiva.



Durante su carrera mediática, Virginia Gallardo se desempeñó como bailarina y actriz, pero también estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste. Ese interés poco conocido de la exuberante modelo la acercó a Javier Milei, incluso comenzó a tomar clases particulares con el economista libertario.

“Milei empezó yendo como invitado a Polémica y más allá de las banderas políticas, me parece un estudioso. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar y automáticamente me dijo que sí, así que nos encontramos todas las mañanas, durante un tiempo”, contó Gallardo en diversas entrevistas.

Curiosamente, en las futuras votaciones, La Libertad Avanza revive una de las estrategias políticas más identificadas con la época de oro del menemismo: el de sumar famosos como candidatos a sus listas. En ese aspecto, el “Turco” García debutará en la lista libertaria para Diputados nacionales por CABA.

Dentro del espectro de la derecha, el caso de Virginia Gallardo puede llegar a recordar a la ex vedette y diputada provincial Amalia Granata. La famosa rosarina, reconocida por su promocionado encuentro íntimo con el cantante británico Robbie Williams, fue una figura emblemática de los pañuelos celestes antiabortistas, que la posicionó ante el electorado conservador.

Más allá de las similitudes y diferencias entre el pragmatismo menemista y el libertarismo autóctono, a lo largo del tiempo las decisiones estratégicas y políticas, en el costado diestro del panorama electoral, se parecen.