Adelanto: Scatturice & Hadad, el vínculo invisible

Lo dice todo el mundo. Se repite en los pasillos de los canales y las redacciones. Lo comentan periodistas y empresarios en almuerzos y tertulias. Leonardo Scatturice, el empresario favorito de Milei, supuesto ex espía devenido en millonario y lobbista de la SIDE ante el gobierno de Trump, tiene vínculos históricos con el empresario de medios Daniel Hadad. Y también con personajes que cruzan negocios con el Estado y la política desde hace al menos dos décadas.

Fuentes cercanas a Hadad reconocen una relación de amistad con Scatturice, pero niegan cualquier tipo de negocios. Dicen que sólo se dedica a Infobae. En el entorno del dueño de Flybondi también desmienten una relación comercial y sólo dan por acreditadas operaciones inmobiliarias. “Son públicas y están debidamente registradas ante las autoridades de los Estados Unidos”, subrayan.

Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.

El 28 de diciembre de 2017, Daniel Hadad vendió el departamento 1603 de la torre sur del complejo Continuum in South Beach de Miami, ubicado en 100 South Pointe Drive. Lo compró la sociedad “Continuum South 1603 LLC”, creada para la ocasión dos meses antes con Scatturice como único miembro y director.

Como le aclaró a NOTICIAS el entorno de Scatturice, “la compra de un bien no implica relación comercial alguna”. Sin embargo, hay cuestiones que llaman la atención. Primero, a pesar de haberse creado dos meses antes de comprar el departamento, la sociedad estableció como sede social ese mismo domicilio: 100 South Pointe Drive, Unit 1603. Es decir, Scatturice creó una empresa con domicilio constituido en un departamento que todavía era de Daniel Hadad y que él iba a comprar dos meses después. Hizo lo mismo en “MDELM LLC”, creada un mes más tarde. Una fuente cercana a Hadad indicó que Scatturice le alquilaba el departamento desde antes de comprarlo.

Segundo, Hadad le prestó el dinero para la operación. Fue un préstamo de 1.400.000 dólares y se constituyó una hipoteca que Scatturice levantó el 5 de marzo de 2020. Desde el entorno del empresario de medios explicaron que le prestó lo que le faltaba porque son amigos.

Tercero, no sólo Scatturice declaró como propio un domicilio de Hadad antes de comprarlo y en dos sociedades distintas, sino que lo mismo ocurrió al revés. Hadad y su esposa utilizaron el departamento 1603 en su rol de directores de otra empresa, “My Estates II Corp.”, muchos años después de habérselo vendido a Scatturice. Mucho después, incluso, de que el comprador levantara la hipoteca por el dinero que el propio Hadad le había prestado. Lo vendieron en diciembre de 2017, pero continuaron usándolo como directores de “My Estates II Corp.” hasta 2023.

por Natalia Volosin