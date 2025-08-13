“Mercurio retrógrado” y falta de “asado y vino”: las excusas de los constituyentes santafesinos

La astrología suele ser un tema de debate online de muchos portales esotéricos o de filosofías alternativas. En muy pocas ocasiones cualquier persona pensaría que sería motivo de diversos comentarios en el marco político parlamentario, y, mucho menos, dentro de la Convención Constituyente de Santa Fe.

Antes de que comience la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora, Alejandra Rodenas sorprendió con una declaración en el que la “alineación de los astros” y “Mercurio retrógrado” influyó en el acuerdo de todos los constituyentes en el orden del día.

En ese marco, la exvicegobernadora le atribuyó el acuerdo al fenómeno astrológico que se volvió muy popular en las redes sociales. “Para los que creen en la astrología, hasta ayer estaba Mercurio retrógrado, o sea, estaba Mercurio para atrás”, comenzó Rodenas, y agregó: “No me miren con esa cara porque la vida se trata de esto también”.

“Y Mercurio, que estaba en su órbita girando para el lado que tiene que girar, luego comenzó a girar al revés, con lo cual es un buen día hoy porque evidentemente los astros se han alineado”, cerró la dirigente peronista.

Para los interesados en esta pseudociencia, Mercurio retrógrado es un fenómeno astrológico por el cual parece que este planeta está haciendo marcha atrás sobre su propia órbita, pero, en realidad, no es más que una ilusión óptica desde la Tierra. Los astrólogos asocian esta situación con la comunicación, los acuerdos y la tecnología de la información.



No fue la única anomalía de la Convención. Silvia Malfesi, constituyente de Somos Vida y Libertad, también aporto una curiosa declaración desde su banca. “Quizás sea bueno una mesa grande con asado y que estuviéramos todos distendidos. Y bueno, como dije antes, cada vez que hablamos un artículo, yo tire ‘che están dispuesto de sacar la paridad y lo sacamos por unanimidad’, propuso la libertaria y cerró: "Capaz que en un asado y vino uno diría ‘sí’".

La propuesta de Malfesi tuvo su repercusión en el recinto, sobre todo con aplausos y algunas carcajadas. Sin importar el color partidario o la ideología, muchas veces las propuestas más extravagantes se presentan con gran transversalidad.