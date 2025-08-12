Guillermo Moreno y Franco Rinaldi chocan por una silla de ruedas eléctrica

“Con el peronismo se va a poder comprar una silla de ruedas eléctrica”, disparó Guillermo Moreno en una discusión mediática con Franco Rinaldi en los estudios de Crónica TV. En un tono controversial, el ex secretario de Comercio del gobierno de Cristina Kirchner señaló las ventajas que tendría el consultor con la llegada del peronismo al poder considerando la discapacidad móvil de su interlocutor.

Rinaldi, asumiendo cierto bullying por parte de Moreno y una vez terminada la participación en el ciclo del noticiero, no tardó en responderle en sus redes sociales con un video. En el editado de 20 segundos, el liberal muestra la silla de ruedas eléctrica nueva, que se compró en cuotas, demostrando "la exitosa gestión libertaria" y defendiendo el desempeño económico del gobierno de Javier Milei.

La vuelta del representante de Principio y Valores a la arena política se dio hace unos días con el lanzamiento de la campaña electoral de la alianza peronista Fuerza Patria, que se inauguró este sábado en la ciudad con un acto encabezado por el titular del PJ porteño, Mariano Recalde. Desde el peronismo se expresó la consigna “Milei o Peronismo”.

“Cada voto que recuperamos de un compañero que votó a Milei vale doble. Resta allá y suma acá”, destacó Moreno y declaró: “Para recuperarlos debemos hablar desde la doctrina, volver a decir lo que para nosotros es la verdad. Nuestro gobierno fue exitoso, pero en un momento se completó, y cuando se completa el esquema hay que dar un salto hacia un nuevo lugar”.

“Nos hacemos cargo del bien común y de la justicia social. Tenemos que recordar que la acción de gobierno es la que consigue la felicidad del pueblo y, como dijo Eva, es una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo”, destacó el ex funcionario y cerró: “Digamos con orgullo que los días más felices fueron, son y serán peronistas”.