Thursday 14 de August, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 08:19

Asalto a Citefa: en la SIDE desconfían de jefe de Ciberseguridad

Una comitiva encabezada por Sergio Neiffert llegó de sorpresa a las oficinas de Ariel Waissbein, el capo informático de la SIDE.

Ariel Waissbein, jefe de Ciberseguridad de la SIDE. | Foto:Cedo
Ariel Waissbein, jefe de Ciberseguridad de la SIDE. | Foto:Cedo

La Agencia Federal de Ciberseguridad, a cargo de Ariel Waissbein, es la tercera pata de la inteligencia argentina y tal vez la más importante. Funciona alejada de todo en el predio llamado Citefa al costado de la Avenida General Paz, pegado al predio de Tecnópolis en el conurbano bonaerense.

El miércoles 6 de agosto, Waissbein recibió una visita sorpresa por parte de Sergio Neiffert, Alberto Magaldi de Contrainteligencia (hombre de Stiuso) y José Lago Rodriguez, la persona que Santiago Caputo puso para los temas legales y administrativos. Estos tres hombres de peso dentro de la Secretaría de Inteligencia llegaron para verificar las tareas que estaba haciendo el funcionario. La visita fue un cimbronazo en el área de Ciberseguridad y el radiopasillo que comenzó a circular fue que tomaron por asalto el lugar porque Waissbein es reticente a compartir información con sus pares, con los superiores y mucho más con los escalafones inferiores, como Contrainteligencia. Había enojo y molestias porque “se encanutaba la info”.

Waissbein no sabía nada de la visita del jefe y, cuando lo vio, comenzó a transpirar. El área de Contrainteligencia era la que más molesta estaba con las formas de trabajo de Waissbein y luego de varios intercambios, encontraron los argumentos para convencer a Neiffert de que era necesario "intervenir" la Agencia Federal Ciberseguridad.   

Galería de imágenes

En esta Nota

Rodis Recalt

Rodis Recalt

Periodista de política y columnista de Radio Perfil.

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil