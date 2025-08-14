Apuntes indiscretos: qué hacían los libertarios antes de ser libertarios

Cuando desde la oposición se habla de “un gobierno de cachivaches”, la frase sin dudas apunta a los heterogéneos y excéntricos antecedentes laborales y personales de muchos de sus integrantes. Hay casos emblemáticos y otros menos conocidos, pero todos merecen estar en esta enumeración. Veamos.

Javier Milei era un economista más conocido por su pelo revuelto y sus exabruptos en la TV que por su solidez académica, y había colaborado como consejero económico en la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015, facturándole unos 3.000 dólares mensuales -o más- a Provincia Seguros, la aseguradora del Banco Provincia que estaba bajo la órbita del gobernador.

Karina Milei vendía tortas por Instagram, como es sabido, pero además practicaba algo llamado “canalización de ángeles”, es decir, se comunicaba con los muertos, entre ellos Conan, el mastín inglés de Javier con el que ambos hermanos siguen en contacto a ocho años de su desaparición física.

“El Gordo Dan”, Daniel Parisini, era un residente becado en el hospital Garrahan al que hoy combate desde sus redes sociales, y lo cierto es que se anticipó al consejo de la diputada Lilia Lemoine, quien semanas atrás les dijo a los médicos de la institución que, si estaban disconformes con sus sueldos, se buscaran un trabajo mejor remunerado. Es lo que hizo “El Gordo”.

La diputada Lemoine, a su vez, hacía de secretaria y enfermera de Milei –le administraba el somnífero Somit– y se declaraba de izquierda y terraplanista, una extraña combinación. Además aseguran que grababa escenas del líder libertario en pleno trance sonámbulo y queriendo dolarizar todo lo que lo rodeaba. “¡Este control remoto anda para la mierda, hay que dolarizarlo!”. Lilia aún atesora esas supuestas grabaciones no autorizadas porque al parecer cree que le dan algún poder sobre el Presidente.

Sigamos con Sandra Pettovello, quien, aparte de ex esposa del actor Pablo Rago, era productora periodística de Luis Majul y en paralelo daba clases de reiki. O con Luis “Toto” Caputo, que como ministro de Macri ya tomaba deuda con el FMI, como ahora. También Patricia Bullrich, que como ministra de Seguridad de Mauricio ya reprimía, como ahora.

Santiago Caputo, por su parte, trabajaba con Jaime Durán Barba en los equipos de comunicación y estrategia de Cambiemos, y con sus ex compañeros de esas oficinas luego fundó la consultora Move. Uno de esos compañeros, Rodrigo Lugones, ahora asesora al asesor estrella. Otro, Guillermo Garat, maneja la millonaria caja de la pauta oficial de YPF.

Guillermo Francos, el ex cavallista, venía de trabajar en la Corporación América de Eduardo Eurnekian, igual que Milei y que el anterior jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ramiro Marra era un exitoso emprendedor trader, con pasado de militante K, y puso sus oficinas y bastantes dólares para darle forma al protomileísmo de 2021. Algún día se animará a contarlo en público.

Y el vocero Manuel Adorni, hoy fanático de la motosierra, en otra vida supo ser empleado público e incluso gremialista: se desempeñó como secretario adjunto del Sindicato Argentino de Trabajadores de Delivery y Afines (SAEDA).

Y la lista podría seguir y seguir. Pero por hoy nos quedamos sin aire.